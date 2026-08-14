El trámite urgente que deben hacer los padres que quieran un cupo para su hijo en colegios públicos en Bogotá: Alcaldía hizo llamado

Ya se han abierto las convocatorias distritales para quienes desean acceder a un cupo en colegios oficiales. Esto, con el fin de que ningún joven, niño, niña o adulto se quede por fuera del sistema educativo y pueda acceder a educación de calidad sin importar su estrato, ubicación o condición.

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La Secretaría de Educación de Bogotá abrió el proceso de matrículas para el año 2027. Se llevará a cabo de manera virtual y gratuita, sin necesidad de intermediarios. Los padres, madres y acudientes del menor podrán realizar la solicitud del cupo.

Bogotá abrió las inscripciones para acceder a los colegios oficiales durante el año escolar 2027. Foto: Colprensa

Entre los cupos disponibles hay para los grados preescolar, primaria, secundaria, media, ciclos lectivos especiales integrados y también educación flexible.

Respecto a las fechas, la primera fase, de solicitudes de cupo nuevo, se realizará desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre del 2026, a través del portal educaciónbogotá.edu.co.

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Además, hay algunas poblaciones priorizadas para el otorgamiento del cupo, como estudiantes de preescolar, con hermanos vinculados al establecimiento educativo, con discapacidad, que pertenezcan a comunidades y pueblos étnicos, víctimas del conflicto armado, en gestación o con altos niveles de pobreza.

Los resultados de la asignación de cupos para los colegios oficiales de Bogotá podrán consultarse desde el 30 de septiembre de 2026. Foto: 123RF

Para realizar la solicitud, es clave que tenga varios datos, como el documento de identidad del estudiante, del acudiente, número, celular y correo electrónico. Tenga en cuenta que esta información será verificada para determinar si es correcta. A través de los canales proporcionados se mantendrá la comunicación sobre el estado del trámite.

A partir del 30 de septiembre, a través de la página educaciónbogotá, podrá conocer el resultado de la asignación del cupo en el colegio y desde el 13 de octubre se puede formalizar la matrícula de manera virtual o presencial.

De no formalizar la matrícula, el cupo será liberado y asignado a otra persona, por lo que usted lo perderá.