Humberto Sierra Porto se lanza a la rectoría de la Universidad Externado

La Universidad Externado de Colombia vivirá una intensa jornada electoral en los próximos meses. El rector Hernando Parra Nieto terminará su periodo y, en una entrevista con María Isabel Rueda, aseguró que no buscará la reelección.

¿Qué es la desobediencia civil y a qué puede llevar a Colombia? Humberto Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional, lo explica

“Creo en la necesidad de los relevos, de las nuevas orientaciones. Sí existe la posibilidad de extender mi período rectoral por tres años más. Pero antes de posesionarme, hice la promesa de que cumpliría el término que estaba contemplado en los estatutos, sin acudir a esa extensión. No estoy considerando prorrogar mi período”, aseguró en conversación con la periodista.

El expresidente de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana, Humberto Sierra Porto, anunció ya que se lanzará al ruedo. En un video, el jurista aseguró que en los últimos días unos estudiantes preguntaron si era candidato a la rectoría o podía serlo.

“La respuesta es afirmativa: quiero ser candidato y pondré a consideración de la comunidad externalista y del consejo directivo mi nombre para ese cargo. No lo había hecho antes, esencialmente porque apenas hoy se está estableciendo el cronograma. Un rector tiene que respetar las reglas del juego democrático y esas reglas hasta hoy están siendo expresadas por nuestra universidad”, dijo.

Sierra Porto aseguró que “un rector debe ser una persona que represente la unidad de los externadistas, que permita cohesionar las distintas corrientes y visiones de la educación, así como los proyectos de los profesores y de los estudiantes. Eso es esencial para el trabajo de nuestra universidad. No puede haber un daño a la imagen pública que lleve a un padre de familia a considerar no vincular o no matricular a un estudiante precisamente por pensar que esto es una leonera en donde no habrá las condiciones para una educación correcta en un ambiente democrático”.

¿Gustavo Petro o Eduardo Montealegre pueden ser rectores del Externado? Hernando Parra, el actual rector, lo explica

El exmagistrado también respondió a otras inquietudes que le han planteado. Por ejemplo, su opinión a propósito de la gestión del actual rector, el doctor Hernando Parra.

“Sobre ese particular, lo que debo decir es que es necesario entender el funcionamiento de la universidad como una carrera de relevos; entender que la gestión que hasta ahora han hecho todos nuestros rectores —y el rector Parra no ha sido la excepción— ha sido buena. Por supuesto, digna de mejoras y de trabajo para pulir y hacer efectivo mucho de lo que se ha realizado hasta el momento. El trabajo sobre investigación, el estatuto del investigador y el régimen de los profesores (el estatuto docente) requieren continuidad; eso es esencial”, dijo.

“Estoy convencido de que un rector del Externado debe propiciar la interdisciplinariedad. Todas las facultades y unidades académicas deben crear vasos comunicantes y enriquecer el perfil y la misión de la universidad. Es mi compromiso apoyar, acompañar y hacer efectivo el proyecto académico de los estudiantes y profesores de todas las facultades. No tengo otra alternativa que un compromiso con el fortalecimiento de todos los programas y facultades que hoy están en nuestra universidad”, concluyó.