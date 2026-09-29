Él es el empresario detrás de la beca de Matías Luengas, joven que sacó puntaje de 500 en el Icfes

La beca que recibirá Matías Luengas Vergel, el joven cucuteño de 16 años que obtuvo el puntaje máximo de 500 sobre 500 en las Pruebas Saber 11, ya tiene nombre detrás. Se trata del empresario barranquillero Christian Daes, cofundador y CEO de Tecnoglass, quien asumirá el costo de la carrera universitaria del estudiante.

La historia de Matías Luengas, el estudiante de 16 años que logró el puntaje perfecto de 500/500 en el Icfes

La identidad del empresario fue confirmada por Portafolio, luego de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara la beca sin revelar inicialmente quién estaba detrás de la ayuda.

El jefe de Estado destacó el resultado de Matías y aseguró que su desempeño es una muestra de “talento, disciplina, dedicación y compromiso” con sus metas.

Según explicó, el apoyo económico cubrirá los cinco años de carrera en la universidad de Colombia que el joven escoja.

“Gracias a la generosidad de un importante empresario colombiano, conseguimos para Matías una beca que cubrirá los cinco años de su carrera universitaria”, señaló el mandatario al contar la noticia en sus redes sociales.

El resultado de 500 sobre 500 convirtió a este joven en uno de los estudiantes más destacados del país en esta edición de las pruebas.

Para el Gobierno, el reconocimiento no debía quedarse únicamente en una felicitación, sino convertirse en una oportunidad concreta para que el joven pudiera continuar con su formación profesional.

“Como reconocimiento a su esfuerzo y gracias al apoyo de un empresario colombiano”, el Gobierno logró gestionar la beca que permitirá al estudiante elegir tanto la institución educativa como el programa académico que quiere hacer.

Este joven ya tiene una idea clara sobre el camino que quiere seguir. Entre sus planes está estudiar Ingeniería en Matemáticas, una carrera relacionada con el área que despertó una de sus principales pasiones durante su etapa en el colegio.

Más adelante, además, espera convertirse en docente universitario y compartir sus conocimientos con nuevas generaciones.

Bogotá 09 de mayo de 2017. 5 años de TLC entre Colombia y Estados Unidos. En la foto: Christian Daes, Presidente de Tecniglas. (Colprensa-Alvaro Tavera). Foto: Alvaro Tavera / Colprensa

El caso de Luengas muestra el papel que pueden tener los empresarios en el acceso a la educación superior. En este caso, el apoyo de Daes permitirá que el resultado obtenido por el joven en las Pruebas Saber 11 se traduzca en una oportunidad para avanzar hacia el proyecto profesional que tiene en su mente.

Así, Matías tendrá la posibilidad de escoger la universidad colombiana donde quiere estudiar y avanzar en una carrera que, según sus planes, podría llevarlo tiempo después a las aulas universitarias como profesor.

La beca representa para él un impulso para continuar esta trayectoria marcada por su destacado desempeño académico.

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¿Quién es Christian Daes?

El empresario es ingeniero de sistemas y llevó a cabo su carrera empresarial junto a su hermano José Manuel Daes, con quien fundó la empresa Tecnoglass.

Las operaciones de esta compañía iniciaron en la ciudad de Barranquilla en el año 1984; con el paso de los años, su enfoque se convirtió en la fabricación de ventanas, vidrios y fachadas de aluminio.

Debido al arduo trabajo, esta empresa logró ampliar sus operaciones en mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos.

Además de esto, la Fundación Tecnoglass brinda ayudas en programas de áreas como educación, vivienda y atención a comunidades que están vulnerables, principalmente en Barranquilla y zonas aledañas.