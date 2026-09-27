Abelardo De La Espriella anuncia beca para Matías Luengas, joven de 16 años que logró puntaje perfecto de 500/500 en el Icfes

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo, 27 de septiembre, que Matías Luengas Vergel, el joven que obtuvo 500 puntos de 500 posibles en las pruebas Saber 11 del Icfes, tendrá una beca para cursar su carrera universitaria.

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El mandatario dio a conocer la noticia a través de su cuenta de X, donde explicó que el beneficio fue conseguido gracias al apoyo de un empresario colombiano, cuyo nombre no reveló.

“El mérito merece oportunidades. Por eso, gracias a la generosidad de un importante empresario colombiano, conseguimos para Matías una beca que cubrirá los cinco años de su carrera universitaria, en la universidad de Colombia que él elija”, señaló De La Espriella.

De acuerdo con lo anunciado por el presidente, el joven podrá escoger la institución de educación superior del país en la que quiere adelantar sus estudios y la beca cubrirá los cinco años de su formación.

“Matías: este logro es tuyo y de tu familia. Que sea apenas el comienzo de todo lo que puedes alcanzar”, agregó el mandatario, quien destacó la disciplina y dedicación detrás del resultado obtenido por el estudiante.

“Colombia cree en ti. Sigue soñando en grande y demostrando que el esfuerzo siempre vale la pena”, concluyó De La Espriella en el mensaje dedicado al estudiante.

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¿Quién es Matías Luengas, el joven que obtuvo 500/500 en las pruebas Icfes?

Luengas Vergel tiene 16 años, es oriundo de Cúcuta y culminó su etapa escolar en el Colegio Santo Ángel de la Guarda.

Su nombre comenzó a tomar fuerza en las últimas horas después de conocerse los resultados generales de las Pruebas Saber, en donde varios jóvenes destacaron por sus altos puntajes. Sin embargo, fue Luengas quien consiguió el máximo resultado posible, 500 puntos sobre 500, noticia que lo sorprendió a él y a sus familiares.