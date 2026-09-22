Educación

Resultados Icfes 2026: ¿cómo consultar el puntaje de las Pruebas Saber 11? Este es el link

Miles de estudiantes están a la espera de conocer cómo les fue en las Pruebas Saber 11.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

22 de septiembre de 2026 a las 8:34 p. m.
Resultados Icfes.
Resultados Icfes. Foto: Suministrada a El País, archivo particular- Colprensa

Los estudiantes que presentaron las Pruebas Saber 11 del calendario A en 2026 ya tienen fecha para conocer sus resultados. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó que los puntajes individuales estarán disponibles desde el viernes 25 de septiembre de 2026.

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La prueba fue presentada el pasado 26 de julio por más de 500.000 personas en Colombia. El resultado es esperado por miles de estudiantes que están próximos a culminar su etapa escolar y que necesitan conocer su desempeño para continuar con sus procesos de admisión a la educación superior.

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Resultados del Icfes. Foto: Icfes

¿Dónde consultar los resultados del ICFES 2026?

El informe podrá consultarse directamente a través de la plataforma oficial del Icfes. El proceso es virtual y los resultados pueden descargarse una vez estén habilitados.

Al ingresar al portal (https://www.icfes.gov.co/) el estudiante deberá seleccionar la opción correspondiente a los resultados individuales de las pruebas Saber 11 y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. El Icfes señala que también es posible acceder a la consulta mediante los mecanismos de identificación establecidos para cada examen.

¿Qué información aparece en el resultado?

El reporte permite conocer el desempeño obtenido en la evaluación y consultar los resultados correspondientes a las diferentes áreas que componen Saber 11. El examen evalúa competencias en Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.

El documento puede ser descargado y conservado por el estudiante para los trámites académicos en los que sea requerido. De acuerdo con el Icfes, los resultados publicados en su plataforma cuentan con validez y pueden ser consultados posteriormente.

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Miles de estudiantes consultaron los resultados. Foto: Getty Images

¿Qué hacer si no recuerda el número de registro?

No tener a la mano el número de registro no necesariamente impide realizar la consulta. La plataforma de resultados del Icfes contempla mecanismos para identificar al estudiante mediante sus datos personales y también dispone de una herramienta para consultar el número de registro asignado al examen.

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes)
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Los estudiantes deben tener presente que la fecha corresponde específicamente a los resultados de Saber 11 calendario A 2026. Para evitar páginas no oficiales o posibles intentos de fraude, lo recomendable es realizar la consulta directamente desde el portal del Icfes.