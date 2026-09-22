Esta es la materia que podría llegar a los colegios del país gracias a un nuevo proyecto

Hace algunas semanas fue presentado un proyecto de ley que propone incorporar la educación económica y financiera como una asignatura obligatoria en los colegios del país.

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La iniciativa fue radicada por el representante a la Cámara Santiago Castro, del partido Centro Democrático, y tiene como propósito fortalecer las capacidades de los estudiantes para tomar decisiones responsables relacionadas con el manejo de sus recursos económicos.

La educación financiera sigue siendo un desafío para muchos colombianos. Foto: Getty Images

“Acabamos de radicar el proyecto número 067 de 2026 Cámara, mediante el cual se establece el Programa Nacional de Educación Económica y Financiera”, señaló el congresista.

Según explicó, la propuesta busca proporcionar a niños, niñas y adolescentes, desde la educación preescolar hasta la media, conocimientos y herramientas que les permitan comprender y afrontar de mejor manera las situaciones económicas que pueden presentarse en su vida cotidiana.

De acuerdo con el proyecto, los estudiantes recibirían formación en aspectos fundamentales como el ahorro, la elaboración de presupuestos, la inversión, el endeudamiento responsable, el funcionamiento del sistema financiero y la planificación de las finanzas personales.

La iniciativa pretende que estos conocimientos se incorporen desde edades tempranas, con el fin de preparar a las nuevas generaciones para enfrentar de manera más consciente los desafíos económicos y prevenir dificultades asociadas a la falta de conocimientos financieros.

La propuesta plantea, además, que los contenidos se desarrollen de manera gradual y acorde con la edad de los estudiantes. Durante los primeros años de formación, los niños aprenderían nociones básicas, como distinguir entre una necesidad y un deseo, comprender la importancia del ahorro y utilizar de manera adecuada los recursos disponibles.

Aunque hoy más colombianos tienen productos financieros, la falta de educación financiera limita su capacidad para tomar decisiones informadas sobre ahorro, crédito y endeudamiento. Foto: Especial para El País

De esta manera, se busca fomentar desde la infancia hábitos que contribuyan a una mejor comprensión del valor del dinero y a la toma de decisiones responsables.

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Posteriormente, a medida que los estudiantes avancen en su trayectoria académica, la formación incorporaría conceptos de mayor complejidad.

Entre ellos estarían la elaboración y manejo de presupuestos, el uso adecuado del crédito, el cálculo de intereses, el funcionamiento del sistema financiero y los riesgos relacionados con los préstamos informales y otras formas de endeudamiento.