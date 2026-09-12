“Horrible, inimaginable”: Viviane Morales revela lo que dejó Petro y advierte a Fecode. No hay con qué pagar la salud de los maestros

En su reveladora entrevista con SEMANA, la saliente ministra Viviane Morales relató el grave panorama en que el gobierno de Gustavo Petro dejó las finanzas de la educación en el país. “¿Qué encuentro en el gobierno que dejó Gustavo Petro? La crisis más horrible, inimaginable, del Fondo de Prestaciones del Magisterio (Fomag). Aquí podría decir casi que un proverbio común y es que así le paga el diablo a quien bien le sirve. Los docentes fueron un apoyo incondicional en las marchas de Petro, el apoyo político, en la campaña de 2022, y les ofrecieron y les prometieron un sistema de salud que era, según ellos, una maravilla", relató.

La ministra de Educación, Viviane Morales, rompe su silencio y habla del estado de salud de su hija menor, se refiere a un “milagro” y destapa un escándalo en la salud de los maestros

La exfuncionaria aseguró que en ese afán del presidente de desmontar el sistema de salud, “decidieron acabar con todo lo que había, que antes era con diez prestadores que asumían el riesgo, y los costos eran más o menos de 2,6 billones de pesos al año para la salud. Decidieron improvisar, usar como experimento el sistema de salud de los maestros y lo entregaron sin recursos, desfinanciado, que está costando en dos años el 104 por ciento”.

Viviane Morales, saliente ministra de Educación Foto: SEMANA

Las cifras que cuenta Morales son alarmantes. El presupuesto en ese rubro pasó de 3,4 billones al año a 5,2 billones al año en dos años. “Eso qué traduce: por un docente o su familia hay una UPC de 560.000 pesos. Para cualquier ciudadano colombiano es de 140.000 pesos. O sea, el docente está costando por su salud más que cualquier colombiano del común. Eso daría para que cada maestro tuviera el mejor sistema de salud del mundo y hoy el Fomag está sin recursos, porque hicieron un experimento en el que pagan evento por evento y es insostenible”.

Y adicional a eso, la exministra aseguró que “no contrataron red de prestadores, cada vez tienen menos prestadores: de 3.000 con que iniciaron, vamos en 280. Se negó la libertad de elección de maestros y la prevención. ¡Les faltaron a todos los maestros! Increíble, a los profesores, uno de los bastiones del Gobierno, la administración Petro les pagó de esa manera".

El resultado de la gestión del gobierno produjo una realidad devastadora, según la exfuncionaria: “A partir de septiembre ya no hay plata en el Fomag para la salud de los maestros y el Gobierno tiene que buscar los recursos. Hay que conseguir 1,2 billones de pesos, que piden que se pasen de pensiones y cesantías a salud; el año pasado lo hicieron. El 5 de agosto, el ministro (Daniel Rojas), en el consejo directivo del Fomag, negó la decisión sobre el tema. Que le quede al otro gobierno. Sin embargo, ese día, dos antes de que se posesionara Abelardo De La Espriella, sí estaban nombrando gente en el Ministerio de Educación, entre ellos al gerente del Fondo de Infraestructura, y dejaron este tema sin resolver”.

La exministra relató que esa no es la única cosa “gravísima” que encontró en su cartera. Y entrega otras cifras: “600.000 millones de pesos en facturas reconocidas por el pasado gobierno que no pagaron, 800.000 millones en facturas que siguen llegando de 2024. Aparecen y aparecen facturas que no tenían registro presupuestal, que aparecen y hay que pagarlas. El caos total. Uno no sabe por dónde mirar el tema. Pedí que se hiciera una auditoría y trasladé el informe de esta situación a la Fiscalía General de la Nación, porque creo que hay actos de corrupción graves. También a la Procuraduría y la Contraloría”.

Viviane Morales, ministra de Educación, lanza fuerte mensaje a Fecode: “Nada de decretazo”

Morales asegura que habló con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, antes de convocar al consejo directivo. Y cuenta que le dijo: “Lo primero es mostrarle al país y decirle: de esto no fuimos responsables nosotros, pero de esto tenemos que dar solución”. Es una obligación la atención en salud de los maestros".

La exministra reveló que toda esta información se la entregó a Fecode. “Me reuní una sola vez con el presidente de Fecode, pero entenderá que un mes no es suficiente para hacer lo que uno pretende hacer. Además, porque nos tocó atender el terremoto, en el cual, gracias a Dios, hemos dado extraordinarios resultados en un mes”, concluyó.