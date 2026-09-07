Hablar de inclusión educativa también implica preguntarse qué hay en los entornos, prácticas y relaciones que puede facilitar o limitar la participación, el aprendizaje y el bienestar de estudiantes con distintas formas de percibir, aprender y comunicarse.

En la Cumbre de Líderes por la Educación 2026, el taller “Neurodiversidad: cambiando miradas, transformando entornos” reunirá a directivos, docentes, agentes educativos y familias para reflexionar sobre estas barreras y explorar alternativas para transformarlas. La cita es el próximo 23 de septiembre a las 10:45 a. m., en la Sala 1B de Concepta del Cubo de Colsubsidio de Bogotá (Cra 30 #52-77).

Regístrese al taller “Neurodiversidad: cambiando miradas, transformando entornos”. El evento es gratuito pero requiere inscripción previa mediante este enlace.

¿Qué vivirán los asistentes?

Durante el encuentro, los participantes pasarán por tres momentos: conexión, sensibilización y transformación. Primero, se buscará generar un espacio para acercarse a la diversidad desde las experiencias propias; posteriormente, se propondrá un cambio de perspectiva frente a la neurodivergencia y, finalmente, se identificarán barreras presentes en los diferentes contextos para pensar cómo transformarlas.

El propósito no es encontrar una única fórmula para la inclusión, sino aprender a identificar aquello que puede estar limitando la participación y explorar alternativas que respondan a las necesidades de cada contexto.

Así, el taller plantea una pregunta fundamental para quienes acompañan las trayectorias educativas: ¿qué podemos cambiar en nuestros entornos para que la diversidad no sea una barrera, sino parte de la manera en que construimos comunidades educativas?

Recuerde que el ingreso al evento es gratuito, pero requiere un registro previo. Los cupos son limitados.