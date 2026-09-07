Piter Albeiro no se quedó callado y reaccionó al desempeño de Abelardo De La Espriella como presidente: “No tengo la más mínima duda”

Durante la madrugada de este viernes 4 de septiembre, las autoridades adelantaron una operación en La Guajira en la que murió Nain Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de Bendito Menor. El hombre era señalado como uno de los cabecillas del Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

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En medio del procedimiento también perdió la vida Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, quien, de acuerdo con la información que se ha conocido, mantenía una relación sentimental con el presunto integrante de esta estructura armada.

Alias Bendito Menor se había convertido en una figura reconocida en las redes sociales debido a las publicaciones que realizaba. Desde estas plataformas, presuntamente compartía mensajes en tono desafiante dirigidos a las autoridades y al presidente Abelardo De La Espriella.

El operativo ha sido considerado como un nuevo golpe contra esta organización que tiene presencia en la zona de la Sierra Nevada. Tras conocerse la noticia, diferentes usuarios reaccionaron en redes sociales y varios destacaron las acciones adelantadas por el Gobierno del actual mandatario.

No obstante, en medio de las numerosas reacciones, también llamó la atención la postura de Piter Albeiro. El humorista no pasó por alto lo sucedido y decidió pronunciarse públicamente, enviando un mensaje relacionado con el presidente Abelardo De La Espriella.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en el perfil del famoso, a través de un trino, expresó el orgullo que sentía de ver la gestión del mandatario, indicando que en un mes había logrado bastante por el país.

El empresario mencionó que, a pesar de la tragedia, De La Espriella había sacado adelante su talante, trabajando por apoyar a los afectados y las zonas destruidas. Allí reiteró que había un ambiente de tranquilidad, viendo lo que venía para Colombia de la mano del dirigente.

“No lleva un mes, un mes de presidente y, muy a pesar de una terrible tragedia natural, nuestro presidente está demostrando que es un trabajador incansable en la búsqueda de la tranquilidad y de que sepamos que nos espera una Colombia de progreso y riqueza. No tengo la más mínima duda”, escribió, donde sumó miles de reacciones.