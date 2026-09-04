¿Quién era alias La Bebecita, pareja de Bendito Menor, abatida junto a él este viernes?

El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunciará este viernes uno de los golpes más contundentes contra los grupos ilegales. Durante la madrugada, integrantes de la Policía Nacional de Colombia abatieron a Nain Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, junto a su compañera sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita.

Bendito Menor y La Bebecita fueron abatidos. Presidente De La Espriella y la cúpula viajan a La Guajira para anunciar el golpe militar

Bendito Menor era uno de los criminales que azotaba el Caribe colombiano, especialmente La Guajira, donde tenía su fortín. Estaba al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Y se caracterizaba por una fuerte presencia en redes sociales, donde aparecía constantemente publicando fotos y videos. La presencia de La Bebecita en todo ese material era una constante. Tanto que le decían el paramilitar influencer.

En redes sociales, Bendito Menor compartía detalles de su vida de pareja. Por ejemplo, recientemente publicó un video de cómo le propuso matrimonio. La Bebecita llegó con un vestido blanco largo a la playa, con los ojos vendados, y cuando le permitieron ver, había un camino con pétalos de rosas rojas y un letrero: “¿Quieres casarte conmigo?”

Así propuso matrimonio alias Bendito Menor. Foto: Redes Sociales

La emoción de Rosa Angélica fue captada por las cámaras. La mujer caminó entre las flores y las antorchas hasta llegar adonde estaba Bendito Menor, quien la recibió arrodillado, con un ramo de rosas y un anillo en la mano.

La Fiscalía allanó la casa de la mamá de alias Nain o el Bendito Menor, el sicario que amenazó al presidente Petro

Las autoridades encontraron, durante un allanamiento a la casa de la mamá, las fotos de lo que sería una luna de miel por las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En las imágenes aparecen abrazados, exhibiendo joyas y cada uno con un arma en la mano.

Alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y su compañera sentimental. Foto: Suministrada a SEMANA.

En otra publicación que fue viral, se les ve a ambos abrazados en una moto y con la camiseta de Colombia. En otro trino aparecen en una foto en una discoteca y él le escribe: “Te amo, mi reina”. En otra aparecen en la cama, ella con un baby doll rosado. “Relajados”. Y en otras más, viendo en Netflix la serie del Chapo Guzmán. También hay publicaciones en las que ambos aparecen con prendas de camuflaje.

Bendito Menor publicaba constantemente fotos con la bebecita. Foto: Suministrada (API)

La Bebecita no era simplemente la compañera sentimental de Bendito Menor. Las autoridades la señalaban como la responsable de las finanzas ilícitas, los contactos estratégicos y la seguridad. Este medio conoció, por medio de integrantes de esa organización, que la DEA y la CIA los habrían buscado con el fin de lograr una cooperación.

Publicación de alias Bendito Menor. Foto: Cuenta en Facebook: el bendito menor.

La bebecita había sido capturada en septiembre de 2025 en Guachaca (Magdalena). Sin embargo, a pesar de ser señalada de graves delitos, el juez le dio casa por cárcel. Se sabe que los investigadores del caso fueron amenazados por el grupo criminal de Bendito Menor.

Se espera que en las próximas horas el presidente Abelardo De La Espriella entregue más detalles de este operativo, que se convirtió en una prioridad tras su orden presidencial de capturarlo o darle de baja.

“Que viva Colombia, que viva Cristo Rey. Todos los delincuentes y narcoterroristas que desafíen al Estado van a caer bajo la fuerza de las armas y las leyes de la República. Mañana, grandes noticias tendremos. ¡Firme por la Patria!“, escribió el primer mandatario en un trino.