El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer este viernes 4 de septiembre su pronóstico sobre el panorama climático que tendrá Colombia durante la jornada. Según la entidad, durante las últimas horas se ha presentado abundante nubosidad, acompañada de lluvias en diferentes zonas del territorio nacional.

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Clima en las principales regiones del país:

En Bogotá, el Ideam prevé que durante la madrugada estará parcialmente nublado y con tiempo seco; sin embargo, no se descarta la posibilidad de algunas lluvias, principalmente en los cerros orientales.

Durante la tarde se espera nubosidad variada, con posibles lloviznas ligeras y aisladas. En la noche, la capital del país también tendría condiciones secas, aunque con nubosidad variable. La temperatura máxima será de 19 °C y la mínima de 10 °C.

En la región Caribe se esperan condiciones de cielo entre ligera y parcialmente nublado, aunque podrían presentarse lluvias entre ligeras y moderadas en diferentes sectores. En Córdoba se prevén principalmente durante la tarde y madrugada; en Bolívar, durante la noche y madrugada; mientras que en el nororiente y sur de Magdalena, así como en el norte y sur del Cesar y en Sucre, podrían registrarse durante la tarde y noche. Para el sur de La Guajira, las precipitaciones se concentrarían principalmente en la tarde y noche.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominaría el tiempo seco durante buena parte de la jornada, con cielo entre ligera y parcialmente nublado. No obstante, el Ideam no descarta lluvias moderadas y esporádicas, especialmente sobre el área marítima y la isla de San Andrés.

El clima estará marcado por lluvias el día de hoy. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Para la región Pacífica se pronostica cielo mayormente nublado y lluvias entre moderadas y localmente fuertes. Las precipitaciones podrían presentarse en Chocó durante la tarde, noche y madrugada; en el norte y occidente del Valle del Cauca, durante la tarde y noche; y en el centro y occidente de Cauca y Nariño, principalmente durante la tarde y noche.

En la región Andina también se esperan lluvias en varios departamentos. Antioquia podría registrar precipitaciones durante la noche y madrugada; Santander, en la tarde y noche; y el norte y occidente de Norte de Santander, durante la tarde y noche.

En Boyacá se prevén lluvias en el norte y oriente durante la tarde, mientras que en el norte y oriente de Cundinamarca podrían presentarse en la tarde y madrugada. Risaralda, Caldas y Quindío tendrían precipitaciones en diferentes momentos de la jornada, al igual que el sur del Huila, principalmente durante la tarde.

En la Orinoquia se espera cielo mayormente nublado y lluvias entre ligeras y moderadas en sectores de Arauca, Casanare, Vichada, principalmente en el norte y oriente, Meta y Guaviare, especialmente durante la tarde y noche.

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Finalmente, en la Amazonia se pronostican condiciones mayormente nubladas y lluvias entre ligeras y moderadas en amplios sectores de Guainía y Vaupés durante la tarde y noche; Caquetá en la tarde; Putumayo durante la mañana y tarde, y Amazonas en la tarde y noche.

Según el Ideam, para este cuatro de septiembre se podría registrar valores por encima de lo normal en cuanto a los máximos de temperaturas registrados en los últimos días. Este fenómeno podría favorecer sensaciones térmicas muy elevadas, con alerta roja durante las horas de la tarde.