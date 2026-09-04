Bendito Menor: de sicario a cabecilla que controlaba el narcotráfico y la extorsión en el Caribe de las Autodefensas Conquistadoras

El temido Nain Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, fue el verdadero dolor de cabeza para las autoridades en el Caribe colombiano. Fue abatido en un operativo de la Policía Nacional en la madrugada de este viernes 4 de septiembre en Riohacha, La Guajira, junto a su compañera sentimental Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita.

¿Quién era alias la bebecita? el amor de Bendito Menor que también fue abatida en el golpe militar

Alias Bendito Menor y La Bebecita, fueron abatidos. Foto: Suministrada (API)

De acuerdo con información de inteligencia militar conocida por SEMANA, el joven de 26 años de edad era el cabecilla del Frente Javier Cáceres y coordinador de actividades de narcotráfico y extorsión sobre la Troncal del Caribe, principalmente entre Magdalena, La Guajira, y pretendía extenderse hasta el Cesar.

Asimismo, las autoridades determinaron que alias Bendito Menor comenzó su carrera criminal siendo sicario de alias Pinocho, máximo cabecilla de esta organización ilegal, pero luego de varios meses integró el componente móvil armado del Frente Javier Cáceres y, para 2021, recibió el control de las estructuras urbanas de la organización en La Guajira.

La búsqueda del criminal Bendito Menor tiene ahora implicaciones internacionales

El ascenso dentro de esta organización no se detuvo. En el año 2022, fue considerado uno de los hombres de confianza de alias Pinocho, quien, al parecer, le entregó una misión: el manejo de rutas del narcotráfico y el control criminal de la Troncal del Caribe.

El abatido también es señalado por las autoridades de ser el encargado de coordinar la salida de cargamentos de droga desde territorio guajiro mediante lanchas rápidas y semisumergibles con destinos internacionales.

Alias La Bebecita fue abatida. Foto: Suministrada (API)

Las investigaciones realizadas por los agentes de inteligencia de la Policía y de las Fuerzas Militares también lo vinculan con otros hechos de violencia ocurridos en esta zona norte de Colombia. El 7 de julio de 2024 en Mingueo, Dibulla, murió el soldado profesional Fabián Estiven Camacho Banguero, integrante del Gaula Militar Guajira, donde alias Bendito Menor sería el responsable.

También fue señalado de participar en el saqueo de un establecimiento de cadena en Palomino, La Guajira, presuntamente como retaliación porque la empresa no habría accedido al pago de una extorsión.

Pérez Toncel también se hizo visible por sus videos y comentarios que realizaba constantemente en sus redes sociales, desafiando a las autoridades, precisando que se movía por donde quisiera sin que le pasara nada. Aparecía exhibiendo armas de largo alcance y amenazando a personas, comerciantes y empresas de La Guajira y Magdalena.

En el 2025, alias Bendito Menor, por directriz de alias Pinocho, fue designado máximo cabecilla del Frente Javier Cáceres, con injerencia criminal en La Guajira y límites con Cesar y Magdalena. Las autoridades lo relacionaban, además, con la masacre de cuatro personas ocurrida el 31 de agosto de ese año en La Punta de los Remedios, jurisdicción de Dibulla.

Tecnología de EE. UU. es clave para seguir las comunicaciones de alias Bendito Menor. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El expediente de inteligencia en poder de este medio de comunicación también lo señala como dinamizador de reclutamiento y homicidios, incluyendo prácticas de tortura y desmembramiento de víctimas en sectores de la Troncal del Caribe. Contra Pérez Toncel figuraba una orden de captura emitida por la Fiscalía Especializada Delegada para la Seguridad Territorial.

La muerte de alias Bendito Menor a manos del Estado colombiano es uno de los más duros golpes que ha dado el Gobierno de Abelardo De La Espriella en el Caribe colombiano contra los grupos ilegales que pretenden imponer su miedo.