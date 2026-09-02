Judiciales

Kiko Gómez rechazó señalamientos que lo vinculan con un atentado a un procurador y amenazas a magistrados

La defensa del exgobernador de La Guajira calificó los hechos como una “campaña de desprestigio”.

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Redacción Semana
2 de septiembre de 2026 a las 7:34 p. m.
'Kiko' Gómez en La Picota
'Kiko' Gómez en La Picota

Pocas horas después que la Corte Suprema de Justicia alertara sobre un plan para intimidar magistrados y procuradores en el que estaría detrás el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, su defensa se pronunció.

El abogado Juan Felipe Criollo Figueroa -apoderado de Kiko Gómez- aseguró que estos señalamientos hacen parte de una “campaña de desprestigio” que busca afectar el nombre del exmandatario departamental.

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