Kiko Gómez rechazó señalamientos que lo vinculan con un atentado a un procurador y amenazas a magistrados

Pocas horas después que la Corte Suprema de Justicia alertara sobre un plan para intimidar magistrados y procuradores en el que estaría detrás el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, su defensa se pronunció.
El abogado Juan Felipe Criollo Figueroa -apoderado de Kiko Gómez- aseguró que estos señalamientos hacen parte de una “campaña de desprestigio” que busca afectar el nombre del exmandatario departamental.
Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, condenado por el homicidio de un concejal, estaría detrás del ataque a la sede principal de la Procuraduría, en Bogotá. La Corte Suprema lanzó la alerta a través de este oficio. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/5H9EVByaL5— Revista Semana (@RevistaSemana) September 2, 2026
En desarrollo...