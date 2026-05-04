La Corte Suprema de Justicia reversó la polémica decisión del Tribunal Superior de Bogotá que favoreció al exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, en el proceso que se le adelantó por los hechos que rodearon el asesinato del concejal del municipio de Barrancas, Luis López Peralta, registrado el 6 de enero de 1997.

Un gobernador de miedo en La Guajira

Con ponencia del magistrado José Joaquín Urbano Martínez, la Sala de Casación Penal dejó en firme la condena de 40 años de prisión en contra del exmandatario departamental por el delito de homicidio agravado cometido “en perjuicio” de Luis Gregorio López Peralta “en calidad de determinador”

La decisión, que ya fue notificada, va más allá y revocó la condena en perjuicios morales reconocida a favor de la hija del asesinado concejal, Diana Carolina López Zuleta.

Ha quedado en firme el fallo condenatorio contra Kiko Gómez por el homicidio de mi papá. Son muchos años –casi la vida entera— luchando por que haya justicia. Hoy, cuando la Corte Suprema me notifica esta decisión de casación, las emociones son muchas y difíciles de nombrar. pic.twitter.com/NRN3QEFX0c — Diana López Zuleta (@dianalzuleta) May 4, 2026

“En consecuencia, dejar en firme el fallo condenatorio de primera instancia, emitido el 23 de junio de 2017 por el juzgado noveno penal del circuito especializado de Bogotá, que declaró penalmente responsable a Gómez Cerchar respecto de la conducta punible mencionada y lo condenó al pago de perjuicios morales”, indica el fallo.

El concejal fue asesinado por dos sicarios mientras se encontraba en su habitación en el Hotel Iparú, en el municipio de Barrancas.

Inpec trasladó de cárcel al exgobernador Kiko Gómez y al narco Marquitos Figueroa. ¿Cuál fue la razón?

En el fallo de primera instancia se señaló que el crimen tuvo motivaciones políticas pues Gómez Peralta aspiraba a la Alcaldía de Barrancas y contaba con un gran apoyo en su aspiración.

Esta situación afectaba los intereses de Gómez Cerchar quien quería gobernar en cuerpo ajeno.

Situación por la cual contactó a la banda criminal de Marcos de Jesús Figueroa, conocido como Marquitos, quien planeó y ejecutó el crimen del cabildante.

¿Conspiradores?

Recientemente, en un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro señaló directamente a Kiko Gómez y a Marquitos Figueroa de estar planeando una conspiración en contra del Gobierno.

Caso grafitero: Corte Suprema condena a 33 años de cárcel a policía implicado en crimen de Diego Felipe Becerra

“Y yo tengo muchas dudas de la dirección del Inpec, muchas. Incluido el plan que tienen de concentrar unos bandidos, creo que, en La Picota, en Bogotá, para cuadrar el plan por el señor guajiro este, ‘Kiko’ Gómez, y el otro, Marquitos le dicen, para ver si pueden destruir la imagen del presidente. Y lo están permitiendo, señor ministro de Justicia”, señaló el jefe de Estado.

Menos de 24 horas después de la celebración de este consejo de ministros, desde la dirección del Inpec se ordenó el traslado de Kiko Gómez y Marquitos a cárceles de máxima seguridad.

Marcha a favor del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar. Foto: Colprensa

En el caso de Kiko Gómez,el traslado se ordenó para la cárcel de La Dorada, en Caldas, mientras que el condenado narcotraficante alias Marquitos, a Palogordo en el municipio de Girón, Santander.