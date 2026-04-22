Inpec trasladó de cárcel al exgobernador Kiko Gómez y al narco Marquitos Figueroa. ¿Cuál es la razón?

La denuncia fue del presidente Gustavo Petro durante el consejo de ministros de este martes, 21 de abril: el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez; y el narcotraficante Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos, estarían conspirando en contra del Gobierno.

El mandatario aseguró que el Inpec debía atender el reclamo y el Instituto Penitenciario, en menos de 24 horas, respondió. En las últimas horas, el director del Inpec firmó una resolución con una serie de traslados que incluyeron al exgobernador Kiko Gómez y su socio criminal.

Los dos estaban en la cárcel La Picota, de Bogotá. En el caso de Kiko Gómez, el traslado se ordenó para la cárcel de la Dorada en Caldas; mientras que el condenado narcotraficante alias Marquitos a Palogordo en el municipio de Girón, Santander.

En la misma resolución el Inpec incluyó el traslado de Daimler Paul Corrales, sobrino de alias Marquitos Figueroa y que se encontraba en la mismo sitio de reclusión: La Picota en Bogotá. Al parecer, también estaría comprometido con la supuesta conspiración contra el Gobierno.

Los otros traslados

En la misma resolución fueron. Incluidos los hermanos Santiago Prada, alias ‘Marco’, y Pablo Felipe Prada Moriones, alias ‘BlackJack’ o ‘La Firma’, cabecillas del Clan del Golfo, a quienes en los últimos días les encontraron licor en sus sitios de reclusión.

Fuentes del Inpec aseguraron que se trata de actos de indisciplina que rompen las normas carcelarias y que obligan a tomar medidas restrictivas que incluye el traslado de cárcel, aclararon que la resolución no comprende un único motivo.

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