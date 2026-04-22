Judiciales

Inpec trasladó de cárcel al exgobernador Kiko Gómez y al narco Marquitos Figueroa. ¿Cuál es la razón?

Los dos fueron señalados recientemente por el presidente Gustavo Petro de estar conspirando en contra del Gobierno

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Redacción Semana
22 de abril de 2026 a las 7:09 p. m.
El exgobernador de La Guajira, 'Kiko' Gómez, fue señalado por el presidente Gustavo Petro de un plan de conspiración.
El exgobernador de La Guajira, 'Kiko' Gómez, fue señalado por el presidente Gustavo Petro de un plan de conspiración.

La denuncia fue del presidente Gustavo Petro durante el consejo de ministros de este martes, 21 de abril: el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez; y el narcotraficante Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos, estarían conspirando en contra del Gobierno.

El mandatario aseguró que el Inpec debía atender el reclamo y el Instituto Penitenciario, en menos de 24 horas, respondió. En las últimas horas, el director del Inpec firmó una resolución con una serie de traslados que incluyeron al exgobernador Kiko Gómez y su socio criminal.

Los dos estaban en la cárcel La Picota, de Bogotá. En el caso de Kiko Gómez, el traslado se ordenó para la cárcel de la Dorada en Caldas; mientras que el condenado narcotraficante alias Marquitos a Palogordo en el municipio de Girón, Santander.

En la misma resolución el Inpec incluyó el traslado de Daimler Paul Corrales, sobrino de alias Marquitos Figueroa y que se encontraba en la mismo sitio de reclusión: La Picota en Bogotá. Al parecer, también estaría comprometido con la supuesta conspiración contra el Gobierno.

Los otros traslados

En la misma resolución fueron. Incluidos los hermanos Santiago Prada, alias ‘Marco’, y Pablo Felipe Prada Moriones, alias ‘BlackJack’ o ‘La Firma’, cabecillas del Clan del Golfo, a quienes en los últimos días les encontraron licor en sus sitios de reclusión.

Fuentes del Inpec aseguraron que se trata de actos de indisciplina que rompen las normas carcelarias y que obligan a tomar medidas restrictivas que incluye el traslado de cárcel, aclararon que la resolución no comprende un único motivo.

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