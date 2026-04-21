Gustavo Petro lideró Consejo de Ministros: estos fueron los cuatro puntos clave

Durante la noche de este martes 21 de abril, el presidente Gustavo Petro encabezó un Consejo de Ministros en el Palacio de Justicia para abordar temas de la agenda nacional.

En la sesión, el mandatario se refirió a la situación administrativa de Ecopetrol, la crisis de seguridad en el Catatumbo y las tensiones diplomáticas con los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos.

Situación con Ecopetrol

Con respecto a la petrolera estatal, el presidente cuestionó las relaciones comerciales de familiares de directivos de medios de comunicación con la entidad. Según lo expuesto por el mandatario, se identificaron contratos por valor de 65.000 millones de pesos vinculados al entorno de un medio digital.

El Presidente @petrogustavo compartió a las colombianas y colombianos que los cultivos de hoja de coca empezaron su aumento desde 2020, en el gobierno anterior.



El mandatario aclaró que este Gobierno logró la contención del crecimiento y bajar las hectáreas del cultivo, algo que… pic.twitter.com/hTRCZhm3Ww — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 22, 2026

“Lo que toca vigilar no es si Roa entra o no en vacaciones, sino qué pasa con los contratos por 20 billones; se lo roban, a Ecopetrol la roban y es la principal empresa de Colombia”, puntualizó Petro al referirse a la gestión de Ricardo Roa y las presuntas irregularidades en la contratación.

Estrategia militar en el Catatumbo y coordinación con Venezuela

En materia de orden público, el jefe de Estado anunció un cambio de enfoque en la región del Catatumbo, zona con fuerte presencia del ELN y disidencias de las Farc. Petro informó que su delegación, que se verá con Delcy Rodríguez, para tratar la crisis en la frontera estará integrada principalmente por mandos militares y el Ministerio de Defensa.

El Presidente @petrogustavo anunció que la reunión que sostendrá con @delcyrodriguezv, presidenta encargada de Venezuela, se centrará en seguridad y en establecer un plan conjunto.



Además, el mandatario le solicitó al ministro de @mindefensa que haya una coordinación de la… pic.twitter.com/7WzaxxCiys — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 22, 2026

El mandatario subrayó que cualquier operación armada sin el respaldo de labores de inteligencia resulta contraproducente.

“La orden que he dado desde hace tiempo es una coordinación con la policía y las fuerzas militares de Venezuela y estrecha en relación a inteligencia”, señaló, advirtiendo que la falta de precisión en los operativos ha causado víctimas civiles en el pasado.

Asimismo, denunció sabotajes en los planes de seguridad conjuntos según reportes de la inteligencia nacional.

Tensiones diplomáticas y lucha contra el narcotráfico

La relación con Ecuador ocupó una parte significativa de la intervención. Petro rechazó las acusaciones de su homólogo Daniel Noboa, quien ha señalado vínculos entre el gobierno colombiano y estructuras delictivas ecuatorianas.

En Consejo de Ministros, el presidente @PetroGustavo informó que solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsar un cese al fuego en Irán.



El mandatario explicó que esta iniciativa, hecha junto a Brasil y México, busca frenar la guerra y reducir sus impactos… pic.twitter.com/OpINvSOyDj — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 22, 2026

El mandatario colombiano calificó estas afirmaciones como una estrategia electoral dirigida desde el exterior y defendió su presencia en Manta durante la posesión de Noboa, aclarando que fue una visita oficial y transparente.

Sobre el comercio bilateral, advirtió que las medidas tomadas por Ecuador limitan su propio acceso al Caribe. “Hoy tenemos un presidente ecuatoriano acusándonos de lo que no hicimos; el señor Noboa es aliado de los dirigentes colombianos que han agenciado el crecimiento del cultivo de hoja de coca”, afirmó.

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Cultivos ilícitos en Colombia

Finalmente, el mandatario presentó un balance sobre los cultivos ilícitos, comparando su gestión con la de su antecesor. Según cifras expuestas en el consejo, durante su mandato el incremento de hectáreas de coca ha sido del 18 %, frente a un 69 % registrado en el periodo anterior.

Atribuyó la persistencia de estas economías ilegales en Nariño y Putumayo al incumplimiento de los acuerdos de paz de 2016. En el plano internacional, informó haber solicitado a Donald Trump impulsar un cese al fuego en Irán para mitigar impactos globales en los precios del petróleo y los alimentos.