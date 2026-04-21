Gustavo Petro habla del supuesto éxito de su Gobierno en la lucha contra los cultivos ilícitos

El presidente Petro lideró un Consejo de Ministros sobre temas de interés nacional la noche de este lunes 21 de abril. La reunión contó con la participación de la mayoría de los líderes de cada ministerio o, en su defecto, con los viceministros.

La reunión inició, como de costumbre, con el mandatario colombiano haciendo reflexiones sobre diferentes acontecimientos a nivel mundial, pero rápidamente abordó temas de economía y cultivos ilícitos en el territorio nacional.

En medio del consejo se presentó una imagen en la que se comparaba el incremento de la presencia de cultivos de coca en el gobierno de Iván Duque con el actual.

El presidente dijo que en los casi cuatro años de su gobierno ha habido un aumento del 18 % de la presencia de este tipo de plantaciones a nivel nacional, mientras que en los cuatro años del mandato anterior se evidenció una subida del 69 %.

A esto, agregó: “¿Cuál era la razón por la que Estados Unidos descertificó a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico?”, sumando a su comentario: “El presidente Donald Trump ha olvidado estas estadísticas”.

El presidente continuó expresando que es la tercera vez en la historia que se ha logrado bajar la cantidad de cultivos ilícitos en el país, teniendo en cuenta las estadísticas presentadas en el año 2019, en el 2023 y las que están hacia el cierre de su mandato en mediados de 2026.

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