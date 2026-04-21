Gustavo Petro habló de la “avalancha de la derecha en América Latina” y lanzó pulla: “Hicieron un desastre”

En medio del escenario preelectoral por el que está atravesando Colombia, que en las próximas semanas vivirá la primera vuelta presidencial, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una reflexión sobre la política en América Latina.

Por medio de su cuenta personal de X, el jefe de Estado hizo mención a lo que sería una “avalancha de la derecha en América Latina”, lanzando una pulla contra de los gobiernos que ganaron elecciones y que no son de izquierda.

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Además, aprovechó ese espacio para lanzar una nueva crítica a homólogo de Argentina, Javier Milie, asegurando que en ese país se están presentando largas filas en “restaurantes públicos”.

“Dicen que hay una avalancha de la derecha en América Latina, en verdad, ganaron algunas elecciones, hicieron un desastre por profundizar el neoliberalismo, eliminar las conquistas sociales y llenaron de hambre sus países. En Argentina, crecen las colas para recibir comida en restaurantes públicos”; afirmó el presiente Petro en sus redes sociales.

Esa postura del mandatario colombiano se dio luego de que participó de la llamada Cumbre en Defensa de la Democracia, que contó con la asistencia de un bloque de mandatarios de izquierda, la cual se llevó a cabo en Barcelona, España.

En ese encuentro también participaron el presidentes de España, Pedro Sánchez; la mandataria de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi.

Frente al tema electoral en el país y de cara a la primera vuelta presidencial, el mandatario colombiano ha señalado que su deseo es que continúe el proyecto progresista, para que se profundice sus políticas sociales y las reformas que se presentaron en el Congreso.

De acuerdo con la Constitución Política del país, Gustavo Petro termina su mandato el próximo 7 de agosto y en varios escenarios ha lamentado que en Colombia esté prohibida la reelección.

El presidente Gustavo Petro afirmó que, si hubiera reelección, ganaría “de lejos” en primera vuelta y aseguró que es “hora del poder constituyente”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/jigMuTUh66 — Revista Semana (@RevistaSemana) January 27, 2026

“Bueno, en encuestas dicen que si hubiera reelección —que Santos prohibió, solo la dejó para él y su amigo Uribe, y no más—, entonces sería, sobrado, presidente de Colombia. De lejos, lejos, lejos”, afirmó el mandatario colombiano el pasado 27 de enero.

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Y aseguró en esa ocasión: “Yo creo que en primera vuelta. Entonces dicen que quiero volver, pero no puedo, no se puede. Por eso no he insistido, como sí otros, en el articulito”.