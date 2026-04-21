Las delicadas denuncias del teniente coronel (r) Jorge Alexander Mora Cortés contra el Gobierno Petro: “Indudablemente, fue el presidente”

El teniente coronel (r) Jorge Alexander Mora Cortés habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo tras una primera entrevista, también en esta casa editorial, en la que denunció cómo quedó fuera de la institución tras las delicadas denuncias que él adelantaba.

El oficial investigaba cómo el dinero que iba para la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo fue usado en sobornos y compras de políticos para que apoyaran los proyectos del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

También explicó que estaba investigando sobre Diego Marín, conocido como Papá Pifuto, un contrabandista que ahora vive libre en Portugal y que tiene conexiones en el poder. Se está investigando, por ejemplo, sus supuestas donaciones a la campaña del actual presidente, Gustavo Petro.

La entrevista completa con el teniente coronel (r) Jorge A. Mora Cortés:

El teniente coronel (r) Jorge Alexander Mora Cortés aseguró que, producto de una “persecución”, le fue oficialmente notificada su salida de la institución, la Policía Nacional, sin motivo aparente. Dejaba de ser el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Policía. “He sido muy juicioso en informar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque esto debe tener algún resultado. Con el gobierno americano solo tengo gratitud. También he puesto en conocimiento en los niveles más altos del Gobierno americano lo que está sucediendo”, aseguró.

“Indudablemente, fue el presidente”, dijo el oficial al señalar que está totalmente seguro de que quien ordenó sacarlo de la Policía, en momentos en que él investigaba, fue el mandatario. “A uno le pueden indicar que se puede ir de la Policía, pero nunca con intereses ocultos para sacar a personas que son muy buenas. La Policía es una institución muy hermosa, fueron 26 años; por supuesto que amo a la institución, la amo con todo el corazón”, aseveró.

El exoficial reiteró que el jefe de Estado y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habrían accedido a información reservada sobre el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y del caso de Papá Pitufo.

“Son unos hechos sumamente graves y que he puesto en conocimiento de las autoridades nacionales e internacionales (…) Ha sido vulnerada la seguridad de los investigadores que lograron órdenes de captura en estos casos”, comentó.

El coronel retirado dijo que, incluso, al jefe de Estado le hicieron llegar los nombres completos de quienes estaban investigando, en derecho, los referidos temas. Y él terminó viviendo fuera del país, destituido, y por eso llevó la denuncia de la “persecución” en la que, sostiene, ha incurrido el Gobierno Petro en su contra.

“Mi equipo de trabajo fue el que investigó estos casos. Aquí no es coincidencia que, posteriormente, le informen al presidente que quien lideró esas investigaciones hoy está por fuera de la Policía. No es coincidente que las personas que investigaron a Papá Pitufo hoy estén por fuera de la Policía. No es coincidente que hoy mis jefes de grupo estén siendo trasladados. ¿Son necesidades del servicio o es un desvío de poder?”, se preguntó previamente en la entrevista con SEMANA.

Su equipo logró emitir la orden de captura contra el llamado zar del contrabando y, junto con los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, pudieron recoger pistas del desfalco más grande del Gobierno Petro: “El área Anticorrupción, con nuestra Fiscalía, logró la judicialización de Olmedo López, Sneyder Pinilla, Luis Eduardo López (alias El Pastuso), Sandra Ortiz, Iván Name y Andrés Calle. Antes de salir, también se dejó algo de Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia”.

El teniente coronel (r) Jorge Alexander Mora Cortés. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El oficial retirado dijo que, para sorpresa suya, estaba haciendo una maestría fuera del país, específicamente en Washington (Estados Unidos), cuando lo llamaron del Gobierno colombiano para decirle que viajara a Bogotá. Llegando a la capital colombiana, fue notificado de su destitución. El oficial rehusó decir en El Debate, de SEMANA, si tiene pruebas de sus señalamientos.