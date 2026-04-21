El coronel (r) Jorge Mora, exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Policía, habló en El Debate de SEMANA e hizo una delicada denuncia contra el presidente Gustavo Petro y su Gobierno.

El exoficial aseguró que el jefe de Estado y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habrían accedido a información reservada sobre el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y del caso de Papá Pitufo.

“Son unos hechos sumamente graves y que he puesto en conocimiento de las autoridades nacionales e internacionales. (…) Ha sido vulnerada la seguridad de los investigadores que lograron órdenes de captura en estos casos”, comentó.

El teniente coronel (r) Jorge A. Mora Cortés, el presidente Gustavo Petro y el director de la Policía, el general William Rincón. Foto: SEMANA

Como si esto fuera poco, el coronel (r) Mora afirmó que contra los investigadores se tomaron represalias: fueron apartados de los casos. Sin embargo, hasta el momento no se sabe quién o quiénes fueron los que les entregaron esta información al Ejecutivo y a Petro.

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Incluso, señaló que los perfiles de él, su familia y los demás investigadores fueron entregados directamente al máximo mandatario. “Eso es gravísimo. (…) No solo se vulnera la seguridad de nosotros, sino también del Estado”, apuntó.

Por lo mismo, expresó que es importante conocer la trazabilidad completa desde el momento en el que la información salió y hasta cuando el mismo Gobierno, según él, tomó decisiones contra los involucrados en cada uno de los casos.

“Yo creo que aquí a veces se toman decisiones con ligereza, uno ve gran irresponsabilidad en un nivel muy alto del Gobierno. (…) Hay que tener cuidado con lo que se sale a decir públicamente, es que un trino del presidente nos pone la lápida a todos”, manifestó.

Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia

En ese sentido, habló de que hay un claro “desvío de poder” y que, por lo mismo, es necesario que el caso sea analizado a nivel internacional.

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El coronel (r) Mora explicó que fue uno de los afectados y poco a poco se fueron tomando decisiones en su contra, hasta que finalmente el pasado mes de febrero lo llamaron y le notificaron su retiro.

La situación no paró allí, ya que, según contó, los acosos siguieron con el objetivo de intentar impedir que continuara adelante con su maestría. Este mismo panorama es el que han tenido que vivir otros de los investigadores que estaban al frente de los escándalos.

“Esto es una persecución; las medidas administrativas no pueden estar sumergidas en un tema de desvío de poder. (…) Bajo cuerda, fueron desmantelados los equipos de investigación criminal y de inteligencia del más alto nivel que investigaban la corrupción de este Gobierno”, aseveró.

El exjefe de la Unidad Anticorrupción indicó que todo esto comenzó con la llegada del director de la Policía Nacional, general William Rincón. “Todo este desmonte inicia con esta nueva dirección”, dijo.

“Yo llevaba 26 años en la institución, seis de ellos investigando corrupción del más alto nivel en el Estado colombiano, y fue a partir de la llegada de él que comienzan estas repercusiones, que es un error garrafal y contrario al derecho”, complementó.