Alejandro Eder le hizo tres peticiones a Abelardo De La Espriella para desmantelar laboratorios de cocaína que están cerca de Cali

Alejandro Eder, alcalde de Cali, le pidió al presidente electo, Abelardo De La Espriella, que lo ayude a desmantelar los laboratorios de cocaína que operan en zonas cercanas de la capital del Valle del Cauca.

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“La seguridad en el campo alrededor de Cali es especialmente preocupante, porque por falta de una política clara del Gobierno saliente, las siembras de coca y la producción de cocaína ya llegan a las faldas de Cali. Eso es absurdo. Cómo va a ser que a 15 km de Unicentro, a 15 km de la Universidad del Valle, hay una producción de cocaína que no solo, pues, genera esa droga que tanto daño causa, tanta violencia, sino que además está destruyendo el medioambiente, destruyendo los ríos, destruyendo el tejido social“, dijo Eder en El Debate.

En tal sentido, el alcalde Eder le hizo tres peticiones al presidente electo, Abelardo De La Espriella, para combatir dichos laboratorios de cocaína que tienen permeados los alrededores de la ciudad.

La primera petición de Eder es que se reactiven los bombardeos en dichas zonas donde se identifiquen campamentos con criminales.

“Primero, reactivar los bombardeos de los campamentos donde están estos delincuentes sentados, tranquilos, planeando cuál es el siguiente ataque terrorista que van a cometer o dónde van a vender su cocaína”, dijo Eder en El Debate.

En cuanto a la segunda petición a De La Espriella, Eder le dijo al presidente electo que es fundamental el fortalecimiento de la Fuerza Pública en esas zonas.

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“Segundo, se tiene que inundar la zona de tropa y esto no es solo el sur del Valle del Cauca, también el norte del Cauca”, destacó el mandatario de los caleños.

Por último, sobre la tercera petición a De La Espriella, quien se posesionará en Cali el próximo 7 de agosto, Eder manifestó lo siguiente.

“Y tercero, se tiene que iniciar con la erradicación o la fumigación de estos cultivos. Nosotros estimábamos que en Jamundí puede haber alrededor de 2.000 hectáreas de coca. Parece que es mucho más. Inclusive, si miramos el sur del Valle y el norte del Cauca, entre Suárez, Jamundí y Timba, puede haber hasta 6.000 o 8.000 hectáreas de coca. Eso es absurdo. Eso es una producción de 80 toneladas de cocaína al año. Se los pongo en perspectiva. Cuando Pablo Escobar fue dado de baja en 1993, Colombia entera producía 80 toneladas de cocaína. Ahora tenemos solo eso, entre 15 y 60 minutos de distancia de Cali”, resaltó en El Debate de SEMANA.