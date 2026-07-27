El alcalde Eder plantea la posesión de Abelardo De La Espriella en el corazón histórico de Cali: “Una fiesta del pueblo”

Este lunes, 27 de julio, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció tras el anuncio del presidente electo, Abelardo De La Espriella, de posesionarse en el suroccidente colombiano, específicamente, en la capital del Valle del Cauca. El mandatario local sostuvo que este acto es un hecho histórico para el país y para las regiones de Colombia.

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“En Cali recibimos con mucho entusiasmo el anuncio del presidente De La Espriella de que su posesión será aquí en Cali. Esto es algo sin precedentes en toda la historia republicana de nuestro país, y para nosotros va a ser muy importante poder poner otra vez en el mapa nuestra ciudad y que haya una relación constructiva con Bogotá”, dijo Eder.

También, indicó que “los caleños y los colombianos han escuchado cómo durante los últimos dos años y medio hemos pedido desde Cali mayor atención de Bogotá en materia de seguridad, en proyectos como el tren de cercanía, que nos fue negado, y en proyectos como la Universidad de Oriente, que nos fue negada por el gobierno de la administración saliente. Estamos seguros de que no será un simple acto simbólico, sino el inicio de una forma distinta de relacionarse el Gobierno central con Cali y con el suroccidente del país”.

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El alcalde Eder puso a disposición del presidente electo el edificio de la Fundación para la Educación Superior (FES), diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona, para que funcione como sede de despacho durante sus visitas a la ciudad.

“Nosotros sugerimos que la posesión se pueda llevar a cabo en la Plaza Caicedo. Allí, el 3 de julio de 1810, se dio el primer grito de independencia del Virreinato de la Nueva Granada y, además, fue el corazón de la zona verde de la COP16, por lo que tenemos experiencia asegurándolo”, sostuvo.

Asimismo, indicó que Cali, Valle del Cauca, está en capacidad de garantizar la seguridad de este evento, aunque fue claro en señalar que el dispositivo final deberá ser definido por la Casa Militar y la cúpula de las Fuerzas Militares.

“Si nos dan los recursos que necesitamos, nosotros podemos blindar a Cali. Lo vimos durante la COP16. En esta ocasión no solo vendrá el presidente electo, sino también el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, además de una quincena o una veintena de mandatarios de otros países. Esto representa otra gran oportunidad para Cali y estamos listos para recibirlos”, explicó.

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

De igual forma, Eder se refirió al sitio exacto de la posesión, cuya elección será decisión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

“Quien decide dónde será la posesión es el presidente De La Espriella. Lo que nosotros sugerimos es que este es un evento único, que nunca ha ocurrido antes. No es bueno hacerlo por allá guardados en un salón o en una base militar. Cali, junto con las Fuerzas Armadas y la Policía de Colombia, tiene toda la capacidad para brindar la seguridad necesaria y que esto sea una verdadera fiesta no solo del pueblo caleño, sino de toda la región. Por eso sugerimos la Plaza Caicedo, que está tan cargada de simbolismo histórico”, sostuvo.