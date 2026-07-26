Abelardo De La Espriella se posesionará en Cali: el Congreso deberá aprobar una proposición para sesionar el 7 de agosto en esa ciudad

Aunque estaba previsto que la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, se realizaría en el departamento del Cauca, este domingo, 26 de julio, anunció que el evento de transición de mando se hará en Cali, Valle del Cauca.

El mandatario electo hizo el anuncio durante una declaración que lanzó en sus redes sociales y allí argumentó el por qué eligió a la capital del departamento del Valle del Cauca.

Durante su declaración explicó que Popayán está viviendo actividades volcánicas que han complicado las condiciones climáticas que han obligado el cierre del aeropuerto de esa ciudad. Por esa razón, las garantías necesarias no están dadas en esa ciudad para hacer la posesión.

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Sin embargo, aclaró que su promesa de campaña fue hacer un homenaje a los soldados y policías de Colombia, razón por la cual eligió a Cali como sede de su posesión.

“Por ello le solicito a la Cámara de Representantes, que aún no discute la sesión plenaria para mi posesión, que convoque la sesión en la ciudad de Cali, una decisión que me permite garantizar todas las condiciones logísticas", dijo De La Espriella.

Indicó que la seguridad en su gobierno será prioridad y que por ello decide posesionarse en Cali, porque en esa región los grupos criminales se han fortalecido y desde el 7 de agosto él los empezará a combatir.

“Esa región ha sufrido los golpes del terrorismo y por eso estaremos allí con la presencia institucional. Después de posesionarme, el primer consejo de seguridad de mi gobierno se realizará en la base Aérea Marco Fidel Suárez en la ciudad de Cali", reiteró.

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El presidente electo explicó que desde que antes de ser elegido tenía claro que su posesión no sería un simple acto protocolario y que el país debe comprender que la presencia institucional en todas las regiones es fundamental para recuperar el país “de un gobierno nefasto que está a punto de irse”.

Aunque el Senado ya aprobó una proposición que fue aprobada para sesionar en el departamento del Cauca, algún senador podría presentar una nueva y se volvería a votar por parte de la plenaria.

Congreso de la República de Colombia Foto: Guillermo Torres /Semana

Además, en la Cámara de Representantes no se ha hecho el trámite respectivo y las proposiciones presentadas se podrían cambiar, sin problema alguno, para poner a la ciudad de Cali como sede temporal para que se sesione el Congreso de la República el próximo 7 de agosto y posesionar a Abelardo De La Espriella.

Esa determinación del Legislativo se tomará entre lunes y martes, días en los que las plenarias del Senado y la Cámara sesionarán.