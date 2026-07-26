Abelardo De La Espriella anuncia que nombrará un gerente especial para Bogotá: estas serán sus funciones

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, les habló en la noche de este domingo a los colombianos y dejó en su intervención varios anuncios importantes de cara a lo que será su administración después del próximo 7 de agosto, cuando asuma en propiedad el cargo más alto del país.

Abelardo De La Espriella se posesionará en Cali: el Congreso deberá aprobar una proposición para sesionar el 7 de agosto en esa ciudad

Entre los anuncios resaltó que presentará ante el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo para su estudio, con el fin de que Barranquilla sea reconocida a nivel constitucional como la capital alterna de Colombia.

“No se trata de trasladar la capital del país, se trata de demostrar que Colombia no es un gobierno únicamente desde el centro sino desde cada rincón de la patria, donde viven y trabajan millones de colombianos”, señaló.

También resaltó que Barranquilla sería una sede permanente de la presidencia de la República, desde donde él pretende despachar, realizar consejos de ministros y recibir delegaciones nacionales e internacionales.

Barranquilla Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

Ante esto, señaló que para Bogotá decidió designar un gerente especial, cuya función será enlazar todos los asuntos pendientes que dejó sin resolver el gobierno saliente de Gustavo Petro.

“Gracias a Dios ya casi se va y yo pondré un equipo especial bajo la batuta de un gerente especial, que ponga al día todas las ejecuciones que Bogotá no ha recibido de la Nación”, manifestó el presidente electo en su discurso.

Así mismo, le envió un mensaje al alcalde de la capital del país, Carlos Fernando Galán, reiterando el apoyo que recibirá la ciudad durante los cuatro años de su mandato.

“Querido alcalde Carlos Fernando Galán, ustedes no están solos. Mi gobierno se pondrá al día con todos los problemas y los pendientes de Bogotá: seguridad, en primera instancia, que es lo que más me preocupa; transporte masivo, movilidad y todos esos dolores de nuestra amada ciudad”.

Finalmente, dijo que se acabaron “las venganzas políticas en contra de los gobiernos regionales y por ende de los ciudadanos”.