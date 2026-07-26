Gustavo Petro sale en defensa de Beto Coral y se va con todo contra el presidente Donald Trump

El presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en el que defendió a Beto Coral y cuestionó duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Señor presidente de los EEUU, como presidente de la republica de Colombia en ejercicio este es un verdadero narcoterrorismo contra el que usted dice luchar, nosotros enfrentamos el narcoterrorismo genocida porque decidió destriparnos y lo hizo con decenas de miles de líderes…— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 27, 2026
En su pronunciamiento aseguró que las decisiones del Gobierno estadounidense afectan la cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico.
*En desarrollo...