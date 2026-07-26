Política

Gustavo Petro sale en defensa de Beto Coral y se va con todo contra el presidente Donald Trump

El mandatario lanzó un extenso mensaje con fuertes señalamientos sobre narcotráfico.

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Redacción Semana
26 de julio de 2026 a las 8:49 p. m.
Gustavo Petro y Donald Trump.
Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: SEMANA / Getty Images

El presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en el que defendió a Beto Coral y cuestionó duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su pronunciamiento aseguró que las decisiones del Gobierno estadounidense afectan la cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico.

*En desarrollo...