Angie Rodríguez enciende las alarmas: Gobierno Petro busca sacar más de $1 billón del Fondo Adaptación a semanas de dejar el poder

Pese a que actualmente se encuentra en incapacidad médica, Angie Rodríguez, desde la gerencia del Fondo Adaptación, encendió las alarmas sobre la intención del gobierno del presidente Gustavo Petro de extraer más de un billón de pesos de la entidad, a semanas del fin de su mandato.

Esto ocurre en el marco del Decreto 0802, expedido el 23 de julio de 2026, en el que se declara la emergencia por el fenómeno de El Niño.

Y en el consejo de ministros del 21 de julio, el presidente Gustavo Petro dio la orden de extraer los recursos del Fondo Adaptación.

“Todo lo que podamos recoger. El billón de pesos que está en el Fondo Adaptación se traslada por orden presidencial para la emergencia. Era para la selva, no lo gastaron. Están guardados, se trasladan”, dijo el presidente.

De esa forma quedó manifestado dentro del decreto: “El señor presidente de la República manifestó públicamente la intención de trasladar recursos del Fondo Adaptación”.

Por estas declaraciones, SEMANA conoció que la gerencia del fondo emitió una alerta a los entes de control y a la Defensoría del Pueblo, en la que aseguró que se trata de “criterios de oportunidad política” sin sustento técnico y que esos recursos pertenecen a proyectos destinados a la región de La Mojana.

El mismo día que se expidió el decreto, el Fondo Adaptación envió un concepto a la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo.

En el documento, la entidad liderada por Rodríguez señaló que el billón al que se refiere el presidente son realmente los recursos comprometidos para La Mojana, por aproximadamente $1,2 billones, que fueron aprobados mediante tres decretos y están programados para ejecución hasta el año 2029.

Y la objeción del fondo radica en que los recursos asignados no están guardados y mucho menos libres para ser gastados en otros propósitos.

“Los recursos asignados al proyecto no corresponden a disponibilidades presupuestales libres, saldos ociosos, excedentes financieros ni recursos susceptibles de libre reasignación, sino a recursos públicos con destinación específica, jurídicamente comprometidos y vinculados a una secuencia de actuaciones técnicas, presupuestales, contractuales y financieras previamente aprobadas por las autoridades competentes”, se lee en el documento.

Y agregó: “La disponibilidad física de los recursos no equivale a disponibilidad jurídica para modificar su destinación”.

Igualmente, manifestó que el hecho de que existan recursos guardados en la fiducia no implica “concluir que tales recursos carecen de compromisos o puedan ser objeto de traslado”.

“No constituyen recursos de caja, disponibilidades presupuestales libres, excedentes financieros, saldos sin destinación o recursos susceptibles de reasignación automática”, detalló la gerencia.

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