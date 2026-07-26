Abelardo De La Espriella anuncia que replanteará el proyecto vial para transformar el corredor Ciénaga-Barranquilla

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, dio a conocer, a través de un comunicado a la opinión pública, que el proyecto vial que une a los departamentos de Magdalena y Atlántico será reestructurado.

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"El Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella definió que el proyecto vial Ciénaga–Barranquilla será replanteado como la Vía Milagro”, destacó el comunicado publicado por el equipo del mandatario electo.

De acuerdo con su explicación, esta infraestructura estará destinada a mejorar la conectividad regional y a contribuir con la recuperación de la Ciénaga Grande del Magdalena.

Para ello, los ministros designados de Ambiente, Fabio Arjona, y de Transporte, Elsa Noguera, vienen avanzando en la estructuración técnica del proyecto vial que une al municipio de Ciénaga con Barranquilla.

Según la información, el proyecto integrará ingeniería, ciencia y restauración ambiental bajo la estrategia ABC: Agua, Biodiversidad y Comunidades.

“La Vía Milagro deberá restablecer la conectividad hídrica entre la Ciénaga Grande, el río Magdalena y el mar Caribe, al tiempo que fortalece la movilidad y el desarrollo de las comunidades”, señaló el documento.

Insistió en que el nuevo Gobierno, que se posesionará el próximo 7 de agosto, impulsará la infraestructura que proteja los ecosistemas y responda a las necesidades de las regiones.