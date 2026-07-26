SEMANA: ¿En qué momento respaldó a Abelardo De La Espriella?

Jorge Tovar (J.T): Acompañé a Abelardo De La Espriella en primera y segunda vuelta. No es una sorpresa que Jorge Rodrigo Tovar acompañe a un gobierno que ayudó a elegir, que cree en este gobierno, en la propuesta de la patria milagro. ¿Qué llevó a 11 colegas, representantes de curules de paz, cada uno en representación de las víctimas de su territorio, a acercarse a Abelardo De La Espriella? Los territorios que nosotros representamos hoy no solamente tienen hambre y pobreza sino muchísimo miedo porque es una realidad que la violencia se ha recrudecido en estos cuatro años en nuestros territorios.

Entonces, el gobierno de De La Espriella nos ofrece seguridad y devolverle la tranquilidad a los territorios, además inversiones en las zonas donde hace muchísimos años no llega un solo peso del erario público: inversiones en agua potable, vías terciarias, entre otros. ¿Cómo no acompañar a un gobierno que le está diciendo al país que va devolver la tranquilidad y la seguridad? ¿Cómo no acompañar a un gobierno que promete inversiones en la Colombia profunda que nosotros representamos? Para nosotros es motivo de esperanza. Y, por eso, tomamos la decisión 11 de 15 integrantes de las curules de paz de acompañar de manera decidida la construcción de la patria milagro.

SEMANA: Ustedes, las curules de paz, tuvieron cercanía con el gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué ocurrió?

J.T.: Hablaré por mí. Jorge Rodrigo Tovar la única política que defendió fue la de la Paz Total. Y no me arrepiento así haya sido un fracaso. Cualquier esfuerzo que se pueda hacer por silenciar fusiles, vale la pena. La Paz Total nació de un ejercicio loable, de una sana intención del presidente Gustavo Petro. Lastimosamente cayó en manos de funcionarios irresponsables e ineptos como Otty Patiño.

Otros compañeros firmantes de la carta de apoyo a De La Espriella que acompañaron a todo el gobierno Petro y a Iván Cepeda en primera y segunda vuelta. Fui de los pocos que acompañó a Abelardo en primera y segunda. A mis compañeros- según me cuentan- los han estigmatizado. Hay doble moral. Quiero felicitar a mis compañeros. Valientes. Hayan o no acompañado a Abelardo en campaña, hoy de manera valiente dicen que quieren construir la patria milagro.

Roy Barreras, Jorge Tovar y Juan Fernando Cristo. Foto: SEMANA.

SEMANA: Precisamente, Roy Barreras dijo que las curules de paz nacieron por los acuerdos de paz. ¿Siente que defraudó?

J.T.: No. Ni más faltaba. Las curules de paz son hijas del proceso de paz. Es una realidad que nadie puede negar. Lo que le molesta a Roy Barreras es que cree que porque las curules de paz nacen del acuerdo de paz tienen que estar de acuerdo con Iván Cepeda y Gustavo Petro. No señores, es que la paz no es de la izquierda. La hemos construido todos. Además, el presidente electo nunca ha dicho que no quiere la paz para el país y que le gusta la guerra. Es una gran mentira que ha querido vender la izquierda frente a Abelardo De La Espriella. El presidente ha dicho que no se prestará para que sigan unas conversaciones en las que los actores armados ilegales no muestren ningún gesto de seriedad. Quienes sí lo quieran hacer, bienvenidos. Ahí estaremos nosotros, insistiendo en que el camino de la paz vale la pena transitarlo.

Jorge Tovar, congresista. Foto: GABRIELA ALVARADO-semana

SEMANA: El exministro Juan Fernando Cristo también lo cuestionó. Dijo que le resulta curioso que usted apoye a un gobierno como el del Tigre De La Espriella que amenaza con acabar el acuerdo de paz.

J.T.: Me impresiona la doble moral en este país. Billones de pesos se han gastado del presupuesto nacional en los últimos diez años para la inversión en los territorios más afectados por la violencia. Y cuando recorremos esos territorios nos damos cuenta que están peor que antes. Que hay más pobreza. Esa implementación y esos recursos de implementación se han ido a la burocracia. Yo sí estoy de acuerdo en que disminuya la burocracia que rodea los temas de paz. No quiere decir que estamos en contra de la paz. Quiere decir que estamos en contra de que se sigan robando los recursos de la paz. Y estamos en favor de que esos dineros lleguen a los territorios.

SEMANA: ¿Cuándo se terminó de decepcionar del gobierno Petro?

J.T.: No. Hace cuatro años, paradójicamente, fui el único representante de curul de paz que no apoyé a Gustavo Petro. Sin embargo, una vez posesionado, mi bandera de vida ha sido la paz. Siempre apoyaré cualquier esfuerzo de paz. Aplaudo cualquier esfuerzo por alcanzarla.

SEMANA: Continuará en la Comisión de Investigación y Acusación. ¿Uno puede encasillarlo con el petrismo?

J.T.: En la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, ni Jorge Rodrigo Tovar ni ningún representante a la Cámara debe tener color. Soy abogado y las decisiones que tomaré estos cuatro años serán todas en derecho. No mediará el criterio político sino lo que el derecho diga que debemos hacer.

SEMANA: Pero la Comisión de Acusación es política. No dejan de ser políticos.

J.T.: Sí, es una comisión que pertenece al Congreso, pero las decisiones deben ser no políticas sino jurídicas. Por lo menos, en mi caso, las decisiones serán ajustadas a derecho.

SEMANA: Anticipe cómo votará la investigación por la financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. ¿Auto inhibitorio o llamado a indagatoria?

J.T.: A la Comisión llegan los expedientes y se los asignan a los representantes. Ese expediente no lo tengo asignado yo.

SEMANA: Lo tiene asignado Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe y Wilmer Carrillo.

J.T.: Correcto. Cuando ese triunvirato, que tiene acceso al expediente, tome una decisión y la lleve a la plenaria, ahí es donde los que no hacemos parte del triunvirato, conocemos el expediente. Ahí podremos tomar una decisión. De Jorge Tovar esperen un análisis juicioso. Votaré en derecho.

El presidente Gustavo Petro y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Foto: Presidencia / Guillermo Torres

SEMANA: Ellos radicaron sus posiciones: Wilmer Carrillo propuso llamar a indagatoria al presidente y Alirio Uribe, inhibirlo. Es el primer chicharrón que le espera a esta Comisión.

J.T.: No ha sido sometido a la plenaria de la Comisión. Hasta que no se discuta en el orden del día, no podré tomar posesión de un lado o del otro porque no conozco el expediente.

SEMANA: Usted adelantó investigaciones contra Gustavo Petro.

J.T.: Tomaré decisiones de manera responsable con el país dándole garantías a los denunciados y denunciantes. Tomaré decisiones en derecho. Soy claro en eso. Debemos alejar un poco la política de esa Comisión.

SEMANA: En este cuatrienio no hubo mayores avances en las investigaciones contra Petro, ¿en este sí habrá?

J.T.: Espero que sí.

Angie Rodríguez Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

SEMANA: Trataron desde la Casa de Nariño de enredarlo con una supuesta cercanía con la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, algo que usted ha calificado de “chismes de pasillo”. ¿Qué querían?

J.T.: No entendí nunca ese tema. Mi relación (con Angie Rodríguez) fue estrictamente institucional.