La gobernabilidad en la Cámara de Representantes acostumbra ser un mayor reto para los jefes de Estado. Una corporación con 183 asientos y legisladores de los 32 departamentos, quienes fueron escogidos en listas que se configuraron en todo tipo de coaliciones, obliga a mantener más diálogos con los representantes para tramitar un proyecto, un reto mayor si se tiene en cuenta la promesa de Abelardo De La Espriella de gobernar sin burocracias ni transacciones con el Congreso.

El Pacto Histórico es el partido mayoritario de la corporación, con los 36 asientos que ganó en las elecciones del 8 de marzo, a los que se suma la curul de oposición de la senadora Aída Quilcué, un dato que no es menor si se tiene en cuenta que junto a Iván Cepeda alcanzó 12,7 millones de votos.

Y no solo son mayoría. Al Pacto Histórico le quedan votos de los conservadores, liberales e, incluso, legisladores del Partido de la U, pese al cambio de administración. Este cuatrienio será el último de las curules de paz y esos 16 asientos han estado alineados con la izquierda.

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Quien se perfila como presidente de la Cámara de Representantes es Nicolás Bárguil. Su partido, el Conservador, respalda al gobierno de De La Espriella y le aporta dos decenas de votos, entre quienes fueron elegidos por listas del partido o en coalición.

El Centro Democrático, también de gobierno, le sumaría 25 votos, pero las diferencias entre el uribismo y el gobierno entrante siembran dudas sobre cómo transcurrirá la relación con la Casa de Nariño en los cuatro años del gobierno que está por comenzar.

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Una parte del Partido de la U se ha mostrado cercana a De La Espriella, pero el presidente podría no contar con los 11 votos que tiene esa colectividad. Los que sí se alinearon al unísono con De La Espriella son los integrantes de Cambio Radical, agrupación política que tiene nueve asientos.

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Creemos y Salvación Nacional, fuerzas minoritarias del recinto, están con De La Espriella, así como los partidos cristianos, que agrupan entre sus seguidores a una población que marcó un voto fuerte a favor de De La Espriella.