Miguel Polo Polo reacciona a presunto plan para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella: “Ya lo quieren matar”

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien no logró la reelección en los comicios de marzo y respaldó la candidatura del hoy presidente electo, Abelardo De La Espriella, reaccionó a las advertencias emitidas por el equipo de prensa del mandatario electo sobre un presunto plan criminal que buscaría atentar contra su vida durante la agenda de empalmes que adelanta en distintas regiones del país.

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“No se ha posesionado y ya lo quieren matar. Desde el equipo de seguridad de Abelardo De La Espriella informan sobre un presunto plan para atentar contra el presidente durante los empalmes regionales”, escribió el congresista en la red social X.

En su mensaje, Polo Polo aseguró que, según la información conocida, el ELN y las disidencias de las Farc estarían ofreciendo hasta 3.000 millones de pesos para atentar contra el presidente electo. El congresista afirmó que esa supuesta amenaza demostraría que la elección fue la correcta y concluyó su mensaje con una oración para pedir protección sobre el mandatario electo.

No se ha posesionado y ya lo quieren matar. Desde el equipo de seguridad de Abelardo De La Espriella informan sobre un presunto plan para atentar contra el presidente durante los empalmes regionales. Según esa información, el ELN y las disidencias de las Farc estarían ofreciendo… — POLO POLO (@MiguelPoloP) July 20, 2026

“Según esa información, el ELN y las disidencias de las Farc estarían ofreciendo hasta 3.000 millones de pesos para ejecutar el atentado. Si los bandidos no quieren que Abelardo se posesione, es porque Colombia eligió bien. ¡Que JESÚS guarde y proteja al presidente!”, concluyó el congresista en la publicación hecha en su cuenta.