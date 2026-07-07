Miguel Polo Polo le hizo inesperada petición a Elon Musk: “Hoy Colombia lo necesita”

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien no resultó electo en las elecciones de marzo para repetir curul y apoyó al presidente electo Abelardo De La Espriella, le hizo una inesperada petición a Elon Musk, propietario de la red social X.

Este 7 de julio, Polo Polo le pidió a Musk que suspenda las cuentas en X del presidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y líderes del Pacto Histórico.

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“Señor @elonmusk, hoy Colombia lo necesita. Le solicitamos formalmente que suspenda las cuentas de @petrogustavo, @IvanCepedaCast y demás líderes del @PactoCol. Los mensajes incendiarios que están difundiendo a través de su red social X están poniendo en riesgo la estabilidad de la democracia colombiana y alentando hechos de violencia en las calles del país”, le expresó a Musk.

El congresista en su mensaje en X, agregó: “Como propietario de la plataforma, tiene la responsabilidad de impedir que esta sea utilizada para promover mensajes que puedan agravar la crisis y afectar una transición pacífica del poder. Colombia necesita que prevalezcan la institucionalidad, la democracia y la paz”.