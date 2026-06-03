Miguel Polo Polo lanza mensaje contra Juan Daniel Oviedo: “¡Inaceptable!”

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien no resultó electo en las elecciones de marzo para repetir curul y está apoyando al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, se mostró indignado a través de su cuenta en X contra Juan Daniel Oviedo, quien fue la fórmula vicepresidencial de la excandidata Paloma Valencia.

Lo anterior, luego de que Oviedo no decidiera apoyar a Abelardo de la Espriella ni al candidato del petrismo, Iván Cepeda, de cara a la segunda vuelta de las elecciones, el próximo 21 de junio.

Juan Fernando Cristo dijo que “no hubo fraude. No habrá Constituyente” y Claudia López le respondió

“No puedo creer que la fórmula vicepresidencial de la camaleónica de Claudia López se haya ido de frente, sin titubeos, a apoyar a Abelardo de la Espriella, mientras que Oviedo, siendo fórmula de Paloma y habiendo trabajado en el gobierno Duque, aún divaga entre la tiranía de Cepeda y la institucionalidad de Abelardo. ¡INACEPTABLE!”, dijo puntualmente Polo Polo a través de X, esta tarde de miércoles 3 de junio.

Vale destacar que Oviedo pidió “no más cafés y más debates” para que los colombianos decidan.

“Lo mínimo que merece este país son debates entre los dos candidatos ganadores. No necesitamos que firmen sobre mármol o piedra, no queremos saber más contra qué están en contra, queremos saber cuál es la Colombia que quieren construir y con quién, para que el 21 de junio podamos saber a quien elegir. No más cafés, más debates“, dijo Oviedo.

A Iván Cepeda no le gustó el apoyo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella y aseguró que hay un “tinte injerencista”

Quien sí se decidió fue Leonardo Huerta, quien fue la fórmula vicepresidencial de la excandidata Claudia López. El docente anunció su respaldo a De la Espriella.

“Después de un proceso de consulta con nuestros equipos territoriales, líderes sociales, consejeros de juventud, voluntarios y ciudadanos que respaldaron esta iniciativa con su firma, hemos decidido acompañar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial”, informó el profesor Huerta.

Así mismo, destacó la presencia de José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial del candidato De la Espriella.

“Esta decisión no obedece a acuerdos burocráticos ni personales. Leonardo Huerta no ha sostenido reuniones personales con Abelardo de la Espriella. Se trata de una decisión independiente, adoptada con base en principios y coincidencias sobre el rumbo que debe tomar el país”, agregó Huerta.