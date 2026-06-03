A Iván Cepeda no le gustó el apoyo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella y aseguró que hay un “tinte injerencista”

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, se pronunció desde el Congreso de la República sobre el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Abelardo de la Espriella.

Trump confirmó su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales y se enfrentará a Iván Cepeda en la segunda vuelta.

“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, el Tigre, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”, escribió Trump.

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Sin embargo, al candidato Iván Cepeda no le gustó dicho anuncio y aseguró que hay un “tinte injerencista” con una actuación de “carácter apátrida” por parte de Abelardo de la Espriella.

“Cualquier presidente puede tener predilecciones por tal o cual opción política en Colombia, pero lo que no puede ocurrir es que se hagan acciones de carácter apátrida por parte del señor De la Espriella, para buscar que sea a través de la intervención y de gobiernos extranjeros que definamos nuestra contienda electoral”, dijo Cepeda.

Según el candidato del Pacto Histórico, la soberanía del país está en riesgo y recordó el video de Abelardo de la Espriella con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, donde se anunció el fin de los aranceles del vecino país.

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Por esa razón, dijo que con “injerencias internacionales” no se puede definir la contienda electoral.

La declaración se dio luego de la videollamada que tuvo con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en donde hubo un compromiso de eliminación de los aranceles y ahora lo hace con el mandatario norteamericano.

“Esa es una actitud que burla a nuestra soberanía y la destruye. Ahora se busca que también en esta alianza, el señor De la Espriella use su condición como ciudadano estadounidense para propiciar formas de intervención en la vida política nacional; eso lo rechazamos tajantemente”, reiteró Cepeda.

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El aspirante presidencial fue más allá y lanzó críticas contra Abelardo de la Espriella: “El señor De la Espriella quiere transplantar de Estados Unidos modelos en los cuales se va a burlar nuestra soberanía, como por ejemplo sus amenazas con reemplazar o sustituir la justicia colombiana por procedimientos de la justicia estadounidense”.

Cepeda hizo una declaración y no permitió que se le hicieran más preguntas sobre diferentes temas que se han presentado en las últimas horas.