El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales y se enfrentará a Iván Cepeda en la segunda vuelta.

El mandatario estadounidense publicó un mensaje en su red social Truth Social en el que le felicita por el resultado que obtuvo en la votación del pasado 31 de mayo y resalta las aptitudes del aspirante a la Casa de Nariño.

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“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, El Tigre, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”, escribió Trump.

De la Espriella reaccionó a ese mensaje durante su entrevista con SEMANA, al asegurar que tiene una buena relación con la administración del mandatario republicano y prometió que en su eventual gobierno llevaría las relaciones binacionales “a un lugar nunca antes visto”.

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Trump manifestó que “como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas y restaurar el orden público”.

El presidente republicano afirmó que De la Espriella se enfrentará “a un marxista de izquierda radical”, haciendo referencia a Iván Cepeda, el senador y candidato del Pacto Histórico que quiere continuar las banderas de Gustavo Petro.

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De la Espriella manifestó que la Casa Blanca “toma posición en un momento determinante de la historia de Colombia”. A renglón seguido, prometió que en cuatro años habrá una elección presidencial en la que se vote para elegir a su sucesor.

Precisamente, Trump manifestó que “los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos. Debido a sus grandes logros y su apoyo político personal, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total”.

El presidente estadounidense afirmó estar convencido de que el candidato presidencial no defraudaría a los colombianos.