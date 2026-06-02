Observación electoral de la Unión Europea cuestionó posible incidencia de Gustavo Petro en las elecciones

La Misión de Verificación de la Unión Europea entregó el balance tras la primera vuelta presidencial.

Según dijeron, se trató de una elección pacífica ordenada con amplia participación ciudadana y transparente.

Añadieron que desde la delegación se encuentran en el país desde enero y estarán hasta julio por invitación de los organismos electorales, el CNE y la Registraduría.

Asimismo, estuvieron en el país 150 observadores, representantes de los 24 estados de la Unión Europea. La delegación también contó con la participación de 12 miembros del parlamento europeo.

Aclararon que se trata de un organismo independiente y con una metodología probada en más de 200 países.

Una de las alertas que hicieron fue de la polarización que se sigue viviendo en el país y que se vio reflejada en las urnas, lo que calificaron como una contienda competitiva que representaban las sensibilidades políticas.

“Fue pacífica ordenada y transparente y con presencia de los testigos de las candidaturas”, aseguraron.

Además, destacaron que la participación alcanzó un nivel histórico del 98%.

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