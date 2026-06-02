Reviven respuesta de Gustavo Petro sobre una eventual derrota de Iván Cepeda en las elecciones; ¿entregará el poder?

En medio de las dudas que planteó el presidente de la República, Gustavo Petro, frente a los resultados del preconteo que entregó la Registraduría sobre la jornada electoral de la primera vuelta presidencial del domingo 31 de mayo, revivieron una respuesta clave que dio hace varias semanas el mandatario colombiano.

Las preguntas a Petro las hizo el pasado 30 de abril el excongresista Horacio José Serpa, quien por medio de su cuenta personal de X, pidió al presidente su postura sobre el escenario de una eventual derrota del candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda en las elecciones presidenciales.

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El mensaje cobra relevancia, ya que en la primera vuelta presidencial ganó el candidato Abelardo de la Espriella y en segundo lugar se ubicó Cepeda. Ambos aspirantes pasaron a una segunda vuelta presidencial.

En la respuesta que dio el mandatario colombiano en esa ocasión expresó sobre si entregará o no el poder: “Estás preguntas sobran, Horacio. Yo soy un demócrata real de carne hueso y alma, así como di mi palabra para dejar las armas hace 34 años, así también juré para luchar desde mis 15 años por la justicia social en Colombia”.

“Como mandatario seguiré el mandato del pueblo. La decisión del pueblo es orden y se lo he dicho a todas las instancias del poder político y por eso hemos adelantado la reformas que logramos, a pesar de las cavernas que aún existen en las instituciones”, dijo el jefe de Estado en esa oportunidad.

Y agregó: “Si el pueblo firma, la convocatoria a la constituyente se presentará al nuevo Congreso de la República, ojalá, el 20 de Julio. El próximo gobierno será el que en la urnas elija el pueblo colombiano”.

“Con su padre firmamos, como M-19, la Constitución de 1991, la asamblea constituyente, si se convoca, le agregará los capítulos que hagan realidad efectiva la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos, es decir las reformas sociales que congresistas y algunos magistrados no han permitido y la reforma al sistema político, y judicial que permiten la corrupción. No cambiaremos más.

“Se mantiene el camino de un Estado social de derecho en una Colombia democrática. No se tocará la actividad del nuevo Congreso ni a la Corte Constitucional en las reformas. Las reformas sociales en favor del pueblo y la reforma profunda política y judicial para desmantelar los regímenes de corrupción en Colombia, ese es nuestro siguiente objetivo para el progreso y para abrir las oportunidades de la vida a todas y todos los colombianos y colombianas”, recalcó Petro.

Sin embargo, esta semana el presidente Petro radicalizó su postura y hasta notificó al país que se “pondrá al frente” asegurando que “vamos a ganar”. Publicación que hizo un día después de los resultados de la primera vuelta presidencial.

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“Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria se Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, subrayó el mandatario en su cuenta personal de X.