Mano derecha de Petro en la Casa de Nariño reveló si el presidente va a renunciar para sumarse a la campaña de Iván Cepeda

El rumor sobre una eventual renuncia del presidente Gustavo Petro, tras un mensaje que el mandatario publicó en sus redes sociales el lunes esta semana, desató un revuelo en el país. Ante esto, la Casa de Nariño se pronunció.

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Se trata del jefe de Despacho de la Presidencia de la República, José Raúl Moreno, y uno de los hombres de confianza del mandatario colombiano, quien les salió al paso a las versiones que estaban planteando que Petro iba a renunciar a la Presidencia.

En su cuenta personal de X, el ato funcionario de la Casa de Nariño expresó: “El presidente no va a renunciar”.

Las alarmas se dieron por la publicación que hizo Gustavo Petro este lunes, en la que afirmó: “Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”.

Además, indicó el jefe de Estado: “Se necesitan tres millones de votos más. Yo necesitaba esa misma cantidad cuando saqué menos votos que Cepeda en primera vuelta y me superaban los votos mucho más que ahora de los que no me querían”.

Cabe recordar que desde el mismo Gobierno le pidieron públicamente a Petro renunciar a la Presidencia, fue el caso del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade: “Presidente @petrogustavo, victoria o muerte. El país lo necesita libre de ataduras, renuncie al cargo y demuestre cómo es que se ponen 15 millones de votos en las urnas. Levántate, Colombia”.

Sin embargo, ese llamativo mensaje de Petro también recibió una ola de críticas por una supuesta participación indebida en política desde diferentes sectores políticos. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal reaccionó: “Petro debe ser destituido por participación en política. El Estado no puede ver de manera indiferente los intentos golpistas de Gustavo Petro. No solo se hicieron elegir con trampa, sino que pretenden hacerlo de nuevo para apoyar a Cepeda. Están perdidos”.

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Finalmente, y luego de los resultados del preconteo por parte de la Registraduría, en los que arrojó que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta presidencial con 10.361.499 e Iván Cepeda quedó segundo con 9.688.361, el jefe de Estado ha insistido en una teoría de fraude electoral.