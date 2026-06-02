La MOE le responde a Petro por decir que se pondría al frente de la campaña de Iván Cepeda: “No hay forma de entender”

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, habló de la polémica que está protagonizando el presidente Gustavo Petro después de que dijera que se pondría al frente de la campaña de Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta.

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La controversia se generó por un largo mensaje en el que el jefe de Estado, pese a que tiene prohibido participar en político, habló del panorama electoral. “Vamos adar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente“, dijo.

Al respecto, Barrios aseguró que es necesario poner cada cosa en su lugar y recordar que el presidente de la República representa la unidad nacional. Por lo mismo, en diálogo con la emisora Blu Radio, dejó en claro que en Colombia no se tiene la figura del candidato presidente.

“No hay forma de entender cómo un presidente en las condiciones que hoy se encuentra, que son además las que establece la Constitución, pueda ponerse al frente de una campaña presidencial”, comentó.

Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

La directora de la MOE también mencionó que el jefe de Estado, debido a quien es y el cargo que ocupa, tiene como tarea fundamental brindar garantías a todos los candidatos para que exista una competencia en la que se esté en igualdad de condiciones.

Tal y como lo han dicho otros sectores, Barrios sostuvo que si Petro de verdad quiere estar al frente de la campaña de Cepeda, solo puede hacerlo renunciando a su cargo. “Esa es la única manera, pero creo que no estamos en un escenario de ese tipo”, apuntó.

“Aquí el Pacto Histórico tiene su candidato, que se llama Iván Cepeda, y tiene a sus asesores, que son los que están abocados a hacer la campaña electoral en las tres semanas que tenemos para llegar a la segunda vuelta”, agregó.

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De igual manera, insistió en que la rama Ejecutiva, en la que se encuentra la máxima cabeza del Estado, también debe velar porque haya garantías en la seguridad y en la contienda electoral para todos los colombianos.

Barrios insistió en que si el presidente participa en política, lo que va en contra de la ley, son varios los entes, como la Procuraduría o el mismo Congreso, los que deben de estar vigilantes a esto e iniciar las investigaciones que sean necesarias.

Alejandra Barrios, directora de la MOE. Foto: Aymer Andrés Álvarez

“Es también una decisión del presidente de ajustarse a lo que la Constitución y la ley le pone como límites. Él tiene unos deberes reforzados de neutralidad, pero sobretodo de garantías en unas elecciones que deben ser libres para todos los ciudadanos”, añadió.