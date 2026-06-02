Mafe Carrascal, quien maltrató en el pasado a Juan Daniel Oviedo, ahora quiere buscarlo para tomarse un café

En Colombia es habitual que los políticos cambien de parecer muy rápido y una muestra es María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara del Pacto Histórico, quien en el pasado pensaba una cosa de Juan Daniel Oviedo y ahora quiere reunirse con él.

El interés, sin duda, son los votos de la fórmula exvicepresidencial de Paloma Valencia, quien anunció que el próximo 3 de junio daría a conocer su postura de cara a la segunda vuelta presidencial.

Como la campaña de Iván Cepeda, que quedó en segundo lugar con más de nueve millones de votos, fue derrotada por la de Abelardo de la Espriella con más de 10,3 millones de sufragios, en el petrismo están buscando la manera de conseguir el mayor número de votos para el 21 de junio.

Tras los resultados electorales favorables a Abelardo de la Espriella, bajaron el precio del dólar y las tasas de deuda

Justamente ese es el interés de Carrascal sobre Oviedo porque el exconcejal logró el 8 de marzo más de 1,1 millones de votos en la Gran Consulta por Colombia y seguramente gran parte de los votos que tuvo con Paloma Valencia son de él.

Y a pesar de que en el pasado lo maltrató, ahora Carrascal olvidó sus palabras y ahora quiere acercarlo al petrismo. “¿Nos tomamos un café Juan Daniel Oviedo?“, fue el escrito de Carrascal tras evidenciar la derrota de Cepeda.

Después de ese escrito Carrascal ha sido duramente criticada en redes y le recordaron lo que ella decía del exdirector del Dane. Además, recordaron varios escritos de Carrascal antes de la consulta del 8 de marzo donde Carrascal calificó a Oviedo de opositor del Gobierno Petro, algo que olvida dos meses después.

“Durante los últimos años Oviedo ha sido un opositor tenaz al gobierno del cambio: se opuso a reconstruir las capacidades del Estado para implementar el catastro multipropósito; a la reforma laboral por ser demasiado garantista; a los aumentos distributivos del salario mínimo; a la progresividad tributaria; a priorizar la distribución de tierras al campesinado como eje de la política agraria; y a la reforma pensional“, pensaba Carrascal antes de que el Pacto Histórico fuera derrotado por Abelardo de la Espriella.

Abelardo de la Espriella desmiente supuesto respaldo de Ape Cuello: “Impresentable sujeto”

Y agregó: “En suma, una versión matizada de la vieja economía del goteo: gobernar para los más ricos y esperar a que algo llegue a las mayorías. Oviedo no va a moderar a la ultraderecha. Lo que está haciendo es ayudar a legitimar un proyecto regresivo y autoritario”.

Carrascal es la muestra de que en política se cambia de opinión fácilmente y que los ideales quedan de lado con tal de ganar una elección.

El senador del Centro Democrático, Carlos Meissel, le pidió a Oviedo que no acepte la reunión con la congresista del petrismo.

“Claramente no seremos tan irrespetuosos de opinar sobre con quien quieres tomar café. Estás en todo tu derecho de sentarte con quien quieras.Pero como ciudadano te ruego que no caigas en la trampa de apoyar ese proyecto nefasto de Cepeda por nada del mundo”.