Tras los resultados electorales favorables a Abelardo de la Espriella, bajaron el precio del dólar y las tasas de deuda

En la noche del 31 de mayo de 2026, el país conoció que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasaron a segunda ronda, con una diferencia de votos favorable al abogado barranquillero.

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Frente a los comicios electorales, los mercados financieros reaccionaron positivamente luego de conocerse resultados electorales favorables a Abelardo de la Espriella.

Durante la jornada posterior al anuncio, el precio del dólar registró una caída frente al peso colombiano, mientras que las tasas de los títulos de deuda pública mostraron una tendencia descendente.

Diversas acciones mostraron mayores ganancias a lo largo del día. Foto: Adobe Stock

Analistas atribuyen este comportamiento a una mayor percepción de confianza entre inversionistas, quienes interpretaron los resultados como una señal de estabilidad y de posibles políticas económicas favorables para la inversión y el crecimiento. La reducción en las tasas de deuda refleja una menor prima de riesgo exigida por los mercados para financiar al Estado.

Uno de los movimientos más destacados se observó en el mercado cambiario. El dólar pasó de 3.690 a 3.571 pesos, una caída superior a los 100 pesos en una sola jornada, reflejando una mayor demanda de activos colombianos y una mejora en la percepción del riesgo por parte de los inversionistas.

Por otra parte, los bonos globales de Colombia registraron una disminución cercana a 0,4 puntos en sus tasas, un comportamiento que suele interpretarse como una señal de mayor confianza de los mercados frente a las perspectivas económicas del país.

Los resultados reflejarían mayor confianza de los inversionistas. Foto: Adobe Stock

Entre las acciones con mayores valorizaciones destacaron PFAVAL, con un aumento de 9,62%; Ecopetrol, que avanzó 8,65%; PFDAVIVGRP, con una ganancia de 5,81%; PFCIBEST, que subió 5,35%; y Cemargos, con un crecimiento de 4,48%. Asimismo, GEB registró un alza de 4,44%, mientras que el índice COLCAP avanzó 2,75%, reflejando un ambiente favorable para los inversionistas.

Analistas del mercado de Global66 señalaron que la reacción simultánea en el dólar, la deuda pública y la bolsa constituye una de las señales más claras de optimismo financiero observadas en los últimos meses.

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Por último, indicaron que la apreciación del peso colombiano, acompañada por la reducción de las tasas de los bonos soberanos y el aumento en los precios de las acciones, suele estar asociada con una menor percepción de incertidumbre y una mayor confianza en las perspectivas económicas futuras.