Movilización juvenil se tomó las calles de Bogotá tras la primera vuelta presidencial y respaldó a Iván Cepeda

La noche de este lunes, 1 de junio, dejó una de las imágenes más llamativas del arranque de la campaña hacia la segunda vuelta presidencial. Cientos de jóvenes se reunieron frente a la sede del Pacto Histórico, en Bogotá, para expresar su respaldo a la fórmula de Iván Cepeda y Aída Quilcué, apenas horas después de conocerse los resultados de la primera vuelta.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran calles completamente llenas, personas sentadas sobre el asfalto, banderas de Colombia ondeando, arengas, cantos y una multitud que se extendió por varias cuadras alrededor del sector.

“Se ve, se siente, Cepeda presidente”, fue una de las consignas más repetidas durante la concentración, que compartieron dirigentes, activistas y simpatizantes del progresismo a través de plataformas digitales.

La movilización se produjo en un momento de alta tensión política luego de que el candidato presidencial Iván Cepeda cuestionara públicamente los resultados preliminares de la primera vuelta y pidiera claridad sobre presuntas inconsistencias en el proceso electoral.

Según manifestó, existe un desfase cercano a las 885.000 cédulas dentro del censo electoral que, a su juicio, debe ser revisado por las autoridades competentes antes de dar por cerrada la discusión sobre el preconteo.

“Hay un desfase que queremos verificar”, aseguró Cepeda tras la jornada electoral, al advertir que su campaña esperará los resultados oficiales del escrutinio antes de pronunciarse de manera definitiva sobre las cifras conocidas hasta ahora.

Aquí está la defensa de la democracia.



La juventud en la #AlianzaPorLaVida 🩷



A vencer en 20 días! pic.twitter.com/uwMhuH0l6C — Andrés Camacho M. (@andrescamachom_) June 2, 2026

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