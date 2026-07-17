Iván Cepeda reveló detalles de una tutela que negó que se retractara por insistir en la desobediencia civil

Por medio de su cuenta personal de X, el excandidato Iván Cepeda, quien perdió las elecciones presidenciales con Abelardo De La Espriella, publicó un comunicado de prensa, en el que reveló detalles del resultado de una tutela que se interpuso en su contra.

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Cepeda afirmó que, de acuerdo con la determinación que adoptó un juez de la República, se negó una tutela que buscaba que Cepeda se retractara sobre las manifestaciones de una desobediencia civil.

“El Juzgado Sesenta y Cuatro Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá negó, en primera instancia, la acción de tutela presentada por dos ciudadanos que buscaba ordenar al senador Iván Cepeda Castro retractarse de sus manifestaciones sobre la desobediencia civil y abstenerse de emitir, en el futuro, pronunciamientos de esa naturaleza. El congresista fue notificado de la decisión este viernes”, expresó Iván Cepeda.

Y agregó en la comunicación que puso en sus redes sociales:

“En su decisión, el juez concluyó que el mensaje difundido por el senador Cepeda “constituye una manifestación pública de contenido político” y señaló que la hipótesis según la cual ese llamado podría “generar escenarios de alteración del orden público (…) no se encuentra respaldado por elementos objetivos que permitan establecer la existencia de una amenaza cierta, real o actual sobre el derecho invocado””.

Frente a la petición de retractación, según Cepeda, el juez manifestó que era improcedente: “Implicaría una restricción desproporcionada del derecho fundamental a la libertad de expresión, especialmente en su dimensión política”, según el fallo de tutela.

También indica: “Impedir futuros pronunciamientos constituiría una forma de censura expresamente prohibida por el artículo 20 de la Constitución Política, al limitar la difusión de opiniones sobre asuntos de interés público sin un fundamento suficiente que justificara una restricción de esa magnitud.

Entre tanto, este viernes 17 de julio, el senador Iván Cepeda ratificó que tomará posesión de su curul como congresista de oposición a partir del 20 de julio, cuando haya posesión del nuevo Congreso de la República. Sin embargo, dejó claro que no asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente.

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“Tenemos nuevos elementos que corroboran la afirmación que hice hace días en este mismo escenario, el señor Abelardo De La Espriella y su entorno político están traicionando a nuestro país, están traicionando nuestra soberanía y están entregando al Gobierno de Estados Unidos el control de nuestra seguridad nacional”, expresó Cepeda en una rueda de prensa.

Iván Cepeda aseguró que Abelardo De La Espriella traicionó a Colombia y le entregó el control de la seguridad nacional a Estados Unidos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/JWxOQFHW2e — Revista Semana (@RevistaSemana) July 17, 2026

Y por último, afirmó: “Desde ya vemos los primeros hechos que afirman esta circunstancia. La persecución a opositores políticos con injerencia del Gobierno de Estados Unidos ha comenzado ya, con el caso del creador de contenidos de redes sociales Beto Coral”.