“Nos acaban de robar”: estalla polémica en audiencia del CNE sobre entrega de credenciales de comunidades afro

Un tenso momento se vivió este viernes, 17 de julio, en la audiencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) de la entrega de credenciales para las comunidades afro, para que ocupen una curul en el Congreso.

El protagonista de una aireada reclamación fue el representante a la Cámara electo por la curul afro Óscar Benavides, quien dejó de presente una supuesta irregularidad en la entrega de una credencial.

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Episodio que estalló luego de que la segunda curul afro no se asignara por parte del CNE a Anyela Guanga, sino que la recibió Wisner Sandoval, quien al parecer es cercano al excongresista Eduardo pulgar.

Inclusive, por medio de su cuenta personal de X, el representante electo Óscar Benavides manifestó frente a la controversia: “¡Atención! Los clanes políticos y la corrupción nos acaban de robar la segunda curul afro que el Movimiento Libres se ganó con 160.000 votos”.

Mensaje acompañado de una declaración que dio en la audiencia del CNE: “Recibo esto con una gran indignación. Aquí hay cinco firmas manchadas de corrupción. Y por eso le digo al país, no podemos permitir que la delincuencia política siga en la metralla de nuestro territorio. Y hoy vamos a arrancar en este país una lucha frontal contra la delincuencia”.

“Le robaron la representación que Libre se ganó de manera legítima. Y detrás están sus verdugos y espero que la justicia y el pueblo colombiano nos ayude para que podamos recuperar la dignidad de nuestra gente cinco personas encorbatadas que no saben el sufrimiento de nuestro pueblo que le entregan nuestra dignidad a un delincuente como pulgar condenado por corrupción y le pido al señor Álvaro Hernán Prada vaya a responderle a la justicia no a venir aquí a cometer atropellos en contra de nuestra gente por favor entregamos”, expresó.

Pero ahí no paró su indignación, ya que también afirmó: “que violaron la constitución política de Colombia al otorgarle esa segunda curul al ahijado de Pulgar. Y ellos son los que hoy se roban la curul de la población negra afrocolombiana, raizal y palenquera. El país sabe lo que hizo Miguel Polo Polo con nuestra representación. Vulneró a nuestra gente, votó en contra de nuestras causas”.

“Y me duele porque sé que esa curul no va a estar al servicio de nuestra gente, sino al servicio de la politiquería y de la clientela. Nuestra lista sacó más de 159 mil votos, un hecho histórico. Nunca en Colombia había sucedido eso con nuestra población, con nuestras cámaras de comunidades negras. Fue una victoria de manera contundente que nos entregó el pueblo colombiano. La justicia colombiana, la constitución que está por encima de cualquier ley, argumenta claro que en la lista que no cumple con el umbral no tiene derecho a ocupar ninguna de las curules”, subrayó.

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Por último recalcó: “El señor que hoy en día se le entrega de manera arbitraria la segunda curul sacó 72 mil votos, le faltaron más de 8 mil votos para poder ser la persona que represente en una de esas dos curules a nuestra población. Pero hoy, de manera descarada, el Consejo Nacional Electoral le mete un golpe a nuestro pueblo afro, ¿sabe? Queríamos estar en estas curules porque queremos llevarle dignidad a nuestra gente. El señor Pulgar hoy se presenta aquí en esta audiencia con unas gafas oscuras, estuvo aquí en este recinto pero no en la audiencia afuera mirando a los ojos a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, como diciendo aquí vengo por lo mío”.