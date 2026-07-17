Gobierno niega irregularidades en proceso para contratar servicios de ciberseguridad

La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, rechazó las denuncias sobre supuestas irregularidades en el proceso para la selección de proveedores de bienes y servicios de ciberseguridad para las entidades del Estado y aseguró que la información difundida recientemente en redes sociales no corresponde al estado real del procedimiento.

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La entidad respondió a los señalamientos realizados sobre una presunta adjudicación irregular del proceso identificado como CCENEG-094-1-2026 y afirmó que no existen hechos de corrupción relacionados con esa contratación.

¡ATENCIÓN! Comunicado a la opinión pública🚨



Gobierno Nacional desmiente supuestos hechos de corrupción en proceso para contratar bienes y servicios de ciberseguridad. Consulta más información: https://t.co/ylrnJdDXP5 pic.twitter.com/GNc9leXhgX — Colombia Compra Eficiente (@colombiacompra) July 17, 2026

Colombia Compra Eficiente indicó que “no es cierto que haya irregularidades en procesos de contratación adelantados por esta Agencia” y desmintió que la adjudicación del Acuerdo Marco de Precios (AMP) de ciberseguridad esté prevista para el 28 de julio. Según explicó, el cronograma vigente contempla que esa etapa se desarrolle el 14 de octubre.

La entidad también aclaró que su función no consiste en celebrar contratos directamente, sino en diseñar mecanismos que permitan a las entidades públicas adquirir bienes y servicios bajo criterios de eficiencia, transparencia y competencia entre proveedores.

En ese sentido, explicó que los Acuerdos Marco de Precios no corresponden a un contrato tradicional.

“Estas herramientas no son un contrato convencional. Son un contrato sombrilla donde la Agencia realiza una negociación inicial de precios con los proveedores de un bien o servicio específico, a valor cero”, señaló el comunicado.

Añadió que son las entidades estatales las que posteriormente celebran las adquisiciones según sus necesidades y determinan el valor de cada contratación.

Frente a las acusaciones sobre un supuesto direccionamiento del proceso, Colombia Compra Eficiente afirmó que la estructuración del nuevo acuerdo comenzó en julio de 2025 con una invitación abierta a los interesados para participar en su construcción.

Desde entonces, indicó, se han realizado mesas de trabajo con entidades públicas y proveedores para recopilar observaciones y definir las condiciones del mecanismo.

La Agencia agregó que el cronograma ha sido modificado en varias oportunidades para atender los comentarios recibidos durante la etapa de construcción. Según informó, los documentos preliminares han recibido cerca de 4.000 observaciones, las cuales se encuentran publicadas en la plataforma Secop II.

Gobierno Nacional desmiente supuestos hechos de corrupción en proceso para contratar bienes y servicios de ciberseguridad. Foto: Colombia Compra Eficiente

Asimismo, señaló que, con el propósito de garantizar la transparencia del proceso, solicitó previamente el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. También negó que existan pliegos direccionados o requisitos que limiten la participación de empresas nacionales, asegurando que los criterios técnicos fueron diseñados para garantizar la pluralidad de oferentes.

Finalmente, Colombia Compra Eficiente aseguró que ha mantenido disposición para realizar el proceso de empalme con el equipo del presidente electo con el fin de resolver inquietudes sobre este y otros procesos contractuales en curso.