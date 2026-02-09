ELECCIONES

Barranquilla fue la ciudad que más contratos firmó antes de las elecciones: esto dice Colombia Compra Eficiente

La agencia nacional publicó algunas cifras respecto a la contratación antes de la Ley de Garantías.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 1:32 p. m.
Esto es lo que dijo Colombia Compra Eficiente sobre la Ley de Garantías
Esto es lo que dijo Colombia Compra Eficiente sobre la Ley de Garantías Foto: LILIANA RINCON

Este año, Colombia vivirá un periodo agitado debido a las elecciones legislativas y presidenciales, que se llevarán a cabo en marzo y mayo, respectivamente. Por esta razón, hace algunos meses entró en vigencia la primera etapa de la Ley de Garantías.

Es importante tener en cuenta que esta normativa restringe la contratación pública y la participación en política de los servidores públicos durante los periodos preelectorales. Prohíbe la celebración de convenios interadministrativos y la contratación directa por parte de las entidades territoriales. Además, limita la contratación de personal en entidades públicas con el fin de evitar prácticas de clientelismo.

Un voto puede hacer la diferencia en el resultado final de una elección.
Esto es lo que dijo Colombia Compra Eficiente sobre la Ley de Garantías Foto: Registraduría - API

Recientemente, la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, reportó que los departamentos y municipios concentraron la mayor parte de la contratación antes de la entrada en vigencia de la “Ley de Garantías”.

Según la entidad, las entidades públicas celebraron contratos por cerca de 37 billones de pesos, de los cuales 22,5 billones correspondieron a los departamentos y municipios.

Política

Daniel Quintero reconoció que le “preocupa” que Gustavo Petro no vote la consulta y dijo que el Frente por la Vida aspira a sacar entre 2 y 3 millones de votos

Política

“Se tiraron las finanzas”: Gustavo Petro respondió al mensaje que publicó exministro criticando los “insultos” al Congreso

Política

Elecciones para colombianos en el exterior: Registraduría enviará delegados especiales a consulados

Política

“No se cancelarán las elecciones”: registrador anuncia reubicación de puestos en medio de la emergencia invernal en Córdoba

Política

De no tener ingresos a gestionar más de $40.000 millones en recursos públicos: el salto súbito de la asociación afro que validó la experiencia de Juliana Guerrero

Política

No pierda su voto. Este simulador enseña a marcar el tarjetón de manera correcta

Política

“No cobramos”: Gustavo Petro dice que puede enseñarles a los presidentes de EE. UU. y Ecuador cómo luchar contra el narcotráfico

Barranquilla

Impresionante ataque criminal en contra de un comerciante en Soledad, Atlántico: un muerto y tres capturados

Finanzas

¿Quiere iniciar la semana con empleo? Hay más de 18.000 vacantes activas en Barranquilla

Barranquilla

Varios heridos tras grave motín en estación de Policía en Barranquilla: dos peligrosas bandas fueron las protagonistas

Esta información se obtuvo de los registros reportados por las entidades estatales al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), administrado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (CCE).

Quiénes deben actualizar el RUT en la Dian para el 2026: conozca el listado

Indicaron que, por cada 100 pesos destinados a contratos en el sector público, 61 se gastaron en los entes territoriales y sus instituciones adscritas o vinculadas, mientras que 39 fueron al orden nacional.

“Durante el mes de enero pasado, en el sector público se suscribieron cerca de 544.000 contratos, de los cuales 377.844 corresponden a entes territoriales y 166.306 a entidades del orden nacional”, informó la entidad.

Cielo Rusinque explicó medida para indagar a 50 empresas sobre costos: descuentos falsos, precios altos sin razón

¿Cuáles fueron las ciudades con la mayor cantidad de contratos?

  • Barranquilla, donde se celebraron 6.947 contratos por más de $1,3 billones.
  • Bogotá, donde se celebraron 20.763 contratos por $1,2 billones.
  • Medellín, con 1.277 contratos celebrados por más de $894.000 millones.
  • Cali, donde se suscribieron 10.889 contratos por más de $736.000 millones.
  • Cartagena, con 6.198 contratos por más de $431 mil millones.
Colombia Compra Eficiente
Colombia Compra Eficiente Foto: Colombia Compra Eficiente

¿Cuáles fueron las entidades con la mayor contratación?

  • La mayor contratación se hizo a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), con 37.626 contratos por más de $1,7 billones.
  • Le siguen en su orden el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con 15.627 contratos por $1.2 billones
  • Aparece también la Unidad Especial para la Atención y Reparación a Víctimas con 3.123 contratos por más de $508 mil millones.
  • Por su parte también está en el listado el Ministerio de Educación Nacional con 966 contratos firmados por más de $442 mil millones.

Más de Política

Daniel Quintero, precandidato presidencial.

Daniel Quintero reconoció que le “preocupa” que Gustavo Petro no vote la consulta y dijo que el Frente por la Vida aspira a sacar entre 2 y 3 millones de votos

Petro en X

“Se tiraron las finanzas”: Gustavo Petro respondió al mensaje que publicó exministro criticando los “insultos” al Congreso

Registrador nacional, Hernán Penagos.

Elecciones para colombianos en el exterior: Registraduría enviará delegados especiales a consulados

En varias zonas del país confluyen disputas territoriales, control social armado y altos riesgos para la movilidad, la logística y la instalación de puestos de votación.

Barranquilla fue la ciudad que más contratos firmó antes de las elecciones: esto dice Colombia Compra Eficiente

el registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que las elecciones no serán canceladas, aunque sí se aplicarán medidas especiales para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos afectados.

“No se cancelarán las elecciones”: registrador anuncia reubicación de puestos en medio de la emergencia invernal en Córdoba

De no tener ingresos a gestionar más de $40.000 millones en recursos públicos: el salto súbito de la asociación afro que validó la experiencia de Juliana Guerrero

De no tener ingresos a gestionar más de $40.000 millones en recursos públicos: el salto súbito de la asociación afro que validó la experiencia de Juliana Guerrero

tutarjeton.com es una página web en la que encontrará las tarjetas electorales que recibirá el 8 de marzo y en la que podrá practicar su voto.

No pierda su voto. Este simulador enseña a marcar el tarjetón de manera correcta

Donald Trump, Daniel Noboa y Gustavo Petro

“No cobramos”: Gustavo Petro dice que puede enseñarles a los presidentes de EE. UU. y Ecuador cómo luchar contra el narcotráfico

Gustavo Petro y Claudia López.

Fuerte choque entre Gustavo Petro y Claudia López; así fue el intercambio de mensajes

Max Henríquez, meteorólogo; la imagen del video que publicó y Gustavo Petro, presidente de Colombia

El famoso meteorólogo Max Henríquez desata “la tormenta” por un trino, en medio de los señalamientos de Petro a las hidroeléctricas: le respondieron duro

Noticias Destacadas