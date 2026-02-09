Barranquilla fue la ciudad que más contratos firmó antes de las elecciones: esto dice Colombia Compra Eficiente

Este año, Colombia vivirá un periodo agitado debido a las elecciones legislativas y presidenciales, que se llevarán a cabo en marzo y mayo, respectivamente. Por esta razón, hace algunos meses entró en vigencia la primera etapa de la Ley de Garantías.
Es importante tener en cuenta que esta normativa restringe la contratación pública y la participación en política de los servidores públicos durante los periodos preelectorales. Prohíbe la celebración de convenios interadministrativos y la contratación directa por parte de las entidades territoriales. Además, limita la contratación de personal en entidades públicas con el fin de evitar prácticas de clientelismo.
Recientemente, la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, reportó que los departamentos y municipios concentraron la mayor parte de la contratación antes de la entrada en vigencia de la “Ley de Garantías”.
Según la entidad, las entidades públicas celebraron contratos por cerca de 37 billones de pesos, de los cuales 22,5 billones correspondieron a los departamentos y municipios.
Esta información se obtuvo de los registros reportados por las entidades estatales al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), administrado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (CCE).
Indicaron que, por cada 100 pesos destinados a contratos en el sector público, 61 se gastaron en los entes territoriales y sus instituciones adscritas o vinculadas, mientras que 39 fueron al orden nacional.
“Durante el mes de enero pasado, en el sector público se suscribieron cerca de 544.000 contratos, de los cuales 377.844 corresponden a entes territoriales y 166.306 a entidades del orden nacional”, informó la entidad.
¿Cuáles fueron las ciudades con la mayor cantidad de contratos?
- Barranquilla, donde se celebraron 6.947 contratos por más de $1,3 billones.
- Bogotá, donde se celebraron 20.763 contratos por $1,2 billones.
- Medellín, con 1.277 contratos celebrados por más de $894.000 millones.
- Cali, donde se suscribieron 10.889 contratos por más de $736.000 millones.
- Cartagena, con 6.198 contratos por más de $431 mil millones.
¿Cuáles fueron las entidades con la mayor contratación?
- La mayor contratación se hizo a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), con 37.626 contratos por más de $1,7 billones.
- Le siguen en su orden el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con 15.627 contratos por $1.2 billones
- Aparece también la Unidad Especial para la Atención y Reparación a Víctimas con 3.123 contratos por más de $508 mil millones.
- Por su parte también está en el listado el Ministerio de Educación Nacional con 966 contratos firmados por más de $442 mil millones.