Cielo Rusinque explicó medida para indagar a 50 empresas sobre costos: descuentos falsos, precios altos sin razón

Esta semana, se reavivó la polémica alrededor de la Superintendencia de Industria y Comercio, luego de que se anunciaran las primeras empresas a las que el organismo les solicitaría información sobre su estructura de costos, cómo definen los descuentos y algunos datos sobre sus procesos logísticos. Entre las empresas a las que se les solicitaría esta información se encuentran Panamericana, Totto, Tiendas Olímpica, entre otras.

Sin embargo, esta situación causó una fuerte polémica entre los gremios empresariales, al considerar arbitraria y como intromisión la indagación de la SIC frente a estos procesos.

La Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, se pronunció durante este domingo para aclarar algunos de los puntos respecto a esta indagación. Lo primero que aseguró es que hace parte de procesos rutinarios y ordinarios dentro de la entidad.

Cielo Rusinque, Superintendente de Industria, explicó a detalle la razón de la decisión de la SIC. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Asegura que los esfuerzos están centrados en garantizar que el mercado y la libertad económica se dirijan hacia el bien común y la protección efectiva de los derechos del consumidor.

“Una buena parte de los consumidores del país están cansados de promociones engañosas que prometen grandes descuentos permanentes, anuncios apremiantes para adquirir las últimas unidades del producto o supuestas liquidaciones que serían gangas irrepetibles. También hay consumidores agobiados con incrementos de precios que no corresponden con la dinámica del mercado competitivo y que erosionan su poder adquisitivo”, indicó.

Aprovecho la calma dominical para hacer un llamado a la reflexión e invitarlos a ver y escuchar este video en el que respondo a la polémica mediática suscitada por el envío de requerimientos de información a un grupo de empresas del país. Explicaré cómo, de una gota de lluvia, se… pic.twitter.com/MuvFP8GLrJ — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) February 8, 2026

Por esos motivos, la SIC decidió enviar requerimientos de información a una serie de empresarios para conocer los costos y políticas de precios de unos productos particulares. A través de esta información buscarán recaudar información para estudiar el comportamiento de los agentes del mercado, comprobar prácticas que afecten a los consumidores y a la competencia.

Panamericana, Olímpica y más tiendas serán indagadas sobre su estructura de costos. Foto: Semana /A.P.I

La superintendente también se refirió a la posición de los gremios, más exactamente a la presidente del Consejo Gremial, asegurando que “son inexactas y contribuyen a una narrativa de pánico”. Indicó además que estas afirmaciones distorsionan la naturaleza de las investigaciones.

Dijo que algunos también compararon una norma venezolana con la directriz de la SIC. Más exactamente, la normativa del 2011 que establecía un control de precios en el vecino país.

Sin embargo, Rusinque aseguró que esta medida de la SIC no tiene nada que ver, pues indaga sobre los procesos para definir los mismos y solo son en algunos productos específicos, a periodos determinados y a sectores estratégicos.

Cielo Rusinque, Superintendente de Industria, explicó a detalle la razón de la decisión de la SIC. Foto: Cortesía - Presidencia de la República

“No constituye un registro permanente ni una política de control generalizada. Esa distinción exige la lectura atenta de los actos administrativos. Los requerimientos de información de la Superintendencia no buscan intervenir decisiones legítimas, ni limitar la libertad para fijar precios”, precisó.