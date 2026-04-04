Cielo Rusinque regresa a la Superintendencia de Industria y Comercio pese a fallo que la apartó del cargo: Gobierno publicó decreto

Cielo Rusinque volverá a la dirección de la Superintendencia de Industria y Comercio, pese a que el Consejo de Estado anuló hace unos días su nombramiento, por no cumplir con los requisitos de experiencia para el cargo.

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Su regreso a la entidad se confirmó este sábado, 4 de abril, luego de que el Gobierno nacional publicara el decreto del nombramiento de la exfuncionaria en el Diario Oficial, donde se ratifica lo que se venía especulando.

“Nombrar con carácter ordinario a la doctora Cielo Elainne Rusinque Urrego, identificada con la cédula de ciudadanía número xxxx de Bogotá, en el empleo de Superintendente, Código 0030, Grado 25 de la Superintendencia de Industria y Comercio”, se lee en el documento.

Allí mismo se informó de la terminación del encargo en la dirección de la entidad, que había quedado en poder de Diego Andrés Solano Osorio, quien era considerado muy cercano a Rusinque y se venía desempeñando como asesor del despacho de la superintendente.

Ya desde el Gobierno nacional habían dado luces de lo que vendría para el cargo, pues el pasado viernes, 27 de marzo, en horas de la noche se publicó la hoja de vida de Cielo Rusinque para el cargo, que es uno de los requisitos previos a la designación en propiedad del puesto.

Imagen tomada del portal web dela Presidencia de la República. Foto: Presidencia

De acuerdo con el fallo del Consejo de Estado, Rusinque no cumplía con los requisitos para ser Superintendente de Industria y Comercio, ya que no reunía el requisito de los diez años de experiencia, incluida la docencia, pues solo habría acreditado ocho años, seis meses y 25 días en la hoja de vida.

Sin embargo, para ella esto se configuró como una decisión arbitraria, “cargada de un evidente sesgo político”, argumentos que le han dado también reconocidos juristas que se han acercado a mostrarle su apoyo ante la situación.

“Aquí no se está deslegitimando a la administración, se está desdibujando la credibilidad de quienes tomaron esa decisión”, señaló Rusinque, al tiempo que mencionó que el Consejo de Estado “desconoció mi experiencia como docente investigadora del externado de Colombia acreditada en el proceso”.

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Agregó que también desconoció “dos maestrías, una en constitucional y otra en ciencia política en una de las mejores facultades de derecho en Europa”, señaló Rusinque en un reciente mensaje que compartió por redes sociales.

Rusinque, en un reciente mensaje publicado en sus redes sociales, explicó que “es falso que el Gobierno haya cambiado los requisitos después del fallo del Consejo de Estado como una maniobra ilegal, malintencionada, para desacatar una decisión judicial”, ya que el decreto del que se habla “fue expedido antes, como incluso dieron a conocer los mismos medios. No había forma de anticipar el contenido o la orientación del fallo para, con base en imaginaciones, adecuar el decreto. Decir lo contrario no es una opinión, es intencionada desinformación”.

También señaló que el decreto no bajó estándares, actualizó perfiles, mantuvo criterios de experiencia y los ajustó a la realidad institucional, basado en un pronunciamiento previo del Consejo de Estado, que había dejado sin su columna vertebral el decreto anteriormente expedido por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.