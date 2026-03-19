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Cielo Rusinque sale de la Superintendencia de Industria y Comercio por orden del Consejo de Estado

La Sección Quinta tomó la decisión en medio de la sesión que se llevó a cabo este jueves 19 de marzo.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 6:58 p. m.
Cielo Rusinque, superintendente de Industria
Cielo Rusinque, superintendente de Industria Foto: PRESIDENCIA

El Consejo de Estado tumbó el nombramiento de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, tras la sesión que llevó a cabo este jueves 19 de marzo la Sección Quinta de ese alto tribunal.

En la sede electrónica de la jurisdicción de lo contencioso administrativo de Colombia (SAMAI) apareció la notificación de la decisión: “Anula nombramiento de superintendente de Industria y Comercio. Documento firmado electrónicamente por: Gloria María Gómez Montoya (con aclaración de voto), Luis Alberto Álvarez Parra, Omar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas”.

Los magistrados de la Sección Quinta concluyeron que no se cumplió el requisito de 10 años de experiencia, incluida la docencia, pues solo logró acreditar 8 años, 6 meses y 25 días en la hoja de vida de Rusinque.

Esto, teniendo en cuenta su paso como profesional universitaria en Fusagasugá, Cundinamarca; docente en la universidad del mismo departamento; apoyo en la elaboración de documentos jurídicos en la firma Gustavo Adolfo Ricaurte; abogada en asesoramiento de Mialots Avocats; abogada de derecho constitucional y directora en el Departamento Administrativo de Prosperidad Social.

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El fallo también destacó que “no se cumplió con la formación académica, consistente en tener título de posgrado en la modalidad de maestría o doctorado en áreas afines a las funciones del cargo de superintendente de Industria y Comercio”.

Estas fueron las principales razones detrás de la nulidad del nombramiento de Cielo Rusinque en la Superintendencia de Industria y Comercio, un proceso que tenía sentencia anticipada desde finales del año pasado.

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