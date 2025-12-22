Nación

Cielo Rusinque denuncia supuesto plan para desprestigiarla e influir en decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio

La funcionaria, por medio de un video, explicó la forma sistemática en la que, según ella, buscan desgastarla judicial y mediáticamente.

Redacción Nación
22 de diciembre de 2025, 1:31 p. m.
Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio.
Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio. Foto: PRESIDENCIA

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, denunció un supuesto plan que habría en su contra para intimidarla e incidir en las decisiones que se tomen con relación a la investigación que se adelanta por la supuesta corrupción en el servicio de prestación de vehículos blindados a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Por medio de un video que publicó en sus redes sociales, la funcionaria explicó que todo se trataría de una estrategia que tiene como objetivo “manipular su capacidad de decisión”.

La abogada constitucionalista Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio desde febrero de 2024, es considerada una de las activistas más firmes del progresismo.
Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“El plan, que hasta ahora se ha ejecutado con notable precisión, consistiría en desplegar una serie de ataques coordinados destinados a proyectar la imagen de una funcionaria que actúa de manera ilegal y arbitraria, a través de un acervo jurídico y mediático, que incluiría acciones disciplinarias y penales”, señaló.

Rusinque sostuvo que las personas que están detrás de esto tendrían contactos en los entes de control y, por medio de estos, buscan enredarla y desgastarla instrumentalizando el aparato judicial, esto para que ella pase de ser la investigadora a la investigada.

Todo ello, según dijo, tendría el propósito de que la atención se desvíe y no haya mayor decisión sobre los procesos que se adelantan con relación al tema de los carros de la UNP.

Sugieren que la Superintendencia carece de competencia para requerir información que hay en teléfonos móviles, computadores u otros dispositivos, que guardan relación con la actividad empresarial de los agentes del mercado sujetos a inspección”, manifestó.

Además, la funcionaria afirmó que a esto se le suma que estarían utilizando ciertos medios de comunicación para desacreditarla y hacer ver que su gestión no es la correcta.

“No se busca entablar una discusión jurídica, sino vaciar de contenido la capacidad institucional de la Superintendencia, reduciéndola a una entidad de papel y carente de eficacia real en la regulación de los mercados”, apuntó.

Cielo Rusinque pide la convalidación de su título internacional en el proceso que la tiene tambaleando en la SIC

Rusinque aclaró que, pese a este supuesto plan que habría en su contra, seguirá adelante con sus actuaciones para lograr que se cumpla todo lo establecido por la ley.

Además, mencionó que algunas de estas personas que quieren desgastarla tuvieron cercanía con grupos paramilitares. Esto, desde su punto de vista, es muy grave ya que se suma a unos supuestos seguimientos de los que ha sido víctima.

“Quiero invitar a la ciudadanía a mantenerse alerta, respaldar a las instituciones, ejercer un juicio crítico y a no dejarse confundir por la desinformación”, señaló.

La superintendente concluyó diciendo: “Este es el camino hacia una democracia efectiva y hacia la construcción de un país en el que la legalidad prevalezca, la corrupción no tenga cabida y los mercados estén al servicio del interés general”.

