Vigilancia
SuperIndustria rechaza solicitud realizada por Sergio Fajardo. Esto pedía el precandidato presidencial
Acudió a la delegatura de protección de datos.
Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día
La solicitud presentada por el precandidato presidencial, Sergio Fajardo, tramitada el 4 de noviembre de 2025, ante la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, recibió una respuesta negativa por parte de la entidad.
Fajardo, quien acudió a través de un apoderado, solicitó ante la delegatura de protección de datos, la eliminación de un video en redes sociales, que, según su argumentación, “hacía parte de una campaña sostenida de desinformación”.
De hecho, dicha campaña, contra su buen nombre, habría empezado durante las elecciones de 2022.
Al decir de Fajardo, la mencionada campaña habría afectado su reputación, confundido a la ciudadanía y vulnerado sus derechos fundamentales.
Pero el precandidato también argumentó que la difusión del contenido era un tratamiento no autorizado de datos personales sensibles y que su impacto se agravaba por el alcance de TikTok.
Noticia en desarrollo...